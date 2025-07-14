ТОП-4 основания, как украинцам получить вид на жительство в Германии — Finance.ua

ТОП-4 основания, как украинцам получить вид на жительство в Германии Сегодня 20:31 — Личные финансы

ТОП-4 основания, как украинцам получить вид на жительство в Германии

По итогам первого полугодия 2025 г. в Германии резко сократилось количество просителей об убежище.

В отчете ЕС отмечено, что с 1 января по 30 июня в Германии было зарегистрировано 65 495 заявлений о предоставлении убежища. Это на 43% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Временный статус (§ 24 AufenthG) и вид на жительство — в чем разница — объяснили эксперты.

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Об этом пишет ukrainianingermany

§ 24 AufenthG — автоматический, срочный статус для беженцев из Украины (временная защита). Дает право жить, работать, получать социальные выплаты. Действует до 4 марта 2026 или до конца срока действия паспорта.

Aufenthaltserlaubnis — стандартный вид на жительство для целей обучения, работы, воссоединения семьи или по гуманитарным причинам. Получается по официальному решению иммиграционной службы (Ausländerbehörde).

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Что такое вид на жительство (ВНЖ) в Германии

Если вы еще в Украине получили национальную визу (тип D) — это просто билет на въезд в Германию.

Уже здесь, в Германии, вы меняете визу на вид на жительство — и вот тогда начинается «взрослая жизнь» в этой стране: можно работать, получать страховку, сдавать на водительские права и так далее.

А если вы приехали по § 24 (временная защита), виза вообще не нужна — но вы можете перейти на вид на жительство, когда найдете работу, поступите на учебу или женитесь.

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Что дает Aufenthaltserlaubnis

Вот что вы реально получаете, когда у вас на руках немецкая пластиковая карта вида на жительство:

Право работать (без лишней бюрократии)

Обучение, языковые курсы, Au Stimmungsbildung — без ограничений

Официальная страховка и доступ к врачам

Kindergeld — ежемесячные выплаты на детей

Доступ к госпрограммам: профориентация, помощь, курсы

Легальный статус, с которым проще арендовать жилье, открыть счёт и т. д.

Вид на жительство действует — от 1 до 4 лет.

Например, у вас трудовой контракт на 2 года — вам, скорее всего, дадут вид тоже на 2. Но не переживайте: продлевать можно, и много раз.

На каком основании украинцы могут получить вид на жительство

Если вы переехали в Германию и задумываетесь о будущем, становится логичным вопрос о том, как остаться легально, надолго и с полными правами. То есть — получить вид на жительство (Aufenthaltserlaubnis).

Ниже — все основные варианты, актуальные именно для украинцев, включая тех, кто приехал по § 24 (временная защита).

Основание № 1: Воссоединение семьи

Этот вариант популярен у тех, чьи супруги приехали по работе или учебе, а вторая половина — позже.

Что понадобится:

Подтверждение родства (свидетельство о браке или рождении)

Регистрация по одному адресу

Достаточная жилая площадь и доход у принимающей стороны

Иногда — базовое знание немецкого языка (А1)

Основание № 2: Работа в Германии

Если у вас есть официальная работа (или уже есть приглашение), можно оформить рабочий вид на жительство. Есть несколько подкатегорий:

Blue Card (голубая карта) — для специалистов с высшим образованием и зарплатой от 45 300 € (по данным на 2025 год).

Рабочая виза (§§ 18b, 18c) — для квалифицированных работников (например, сварщики, IT, водители, повара, медсестры и др.).

Ausbildung с последующим трудоустройством — если вы проходите профессиональное обучение в Германии, можно остаться и работать.

Работодатель должен подтвердить, что условия соответствуют немецким стандартам (зарплата, рабочее время, страховка). Подавать документы нужно через Ausländerbehörde по месту жительства.

Основание № 3: Обучение или Ausbildung.

Если вы поступили в университет, на языковые курсы или в систему дуального обучения — это уже основание для получения вида на жительство.

Важно:

Учебный вид на жительство не дает права на полную занятость, но подрабатывать — можно.

Вы должны доказать, что можете себя содержать (например, счет с нужной суммой).

После окончания учебы или Ausbildung можно изменить тип вида на жительство и остаться по работе.

Основание № 4: собственный бизнес в Германии (§ 21)

Да, даже это возможно! Если вы хотите открыть бизнес — кафе, IT-студию, логистическую фирму — и он будет полезен немецкой экономике, вы можете получить вид на жительство по § 21 Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz).

Требования:

Бизнес-план

Финансирование (собственные средства или инвестиции)

Экономическая польза для региона (налоги, рабочие места)

Подтвержденный опыт (например, вы предприниматель в Украине)

Временная защита по § 24 AufenthG, предоставленная украинцам, также может служить основанием для получения вида на жительство в будущем.

Ранее властная коалиция Германии приняла новый законопроект, отменяющий возможность быстрого получения гражданства для иностранцев.

Кроме изменения срока получения гражданства, новый законопроект содержит еще одно важное новшество. Для отдельных категорий беженцев отменяется возможность воссоединения с семьями, оставшимися на родине.

Также Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен инициировать законодательные изменения, предусматривающие запрет на подачу заявлений по воссоединению семей для беженцев без постоянного статуса.

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