Германия меняет правила получения гражданства — DW — Finance.ua
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Германия меняет правила получения гражданства — DW

Мир
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Германия меняет правила получения гражданства — DW
Германия меняет правила получения гражданства — DW
Властная коалиция Германии приняла новый законопроект, который отменяет возможность быстрого получения гражданства для иностранцев.
Об этом пишет DW.
Ранее эта норма позволяла стать гражданином ФРГ уже через три года проживания при условии «особенно положительных интеграционных достижений». Она была введена предыдущим правительством и действовала с июня 2024 года.
Теперь, согласно новому документу, иностранцы смогут получить германское гражданство только после пяти лет легального проживания в стране. Окончательное решение о вступлении в силу этих изменений должно быть принято Бундестагом.
Таким образом, власти возвращаются к более строгим требованиям для натурализации, действовавшим ранее.
Критика экспресс-предоставления гражданства звучала еще во время избирательной кампании от блока ХДС/ХСС, победившего на выборах в Бундестаг. Представители этой политической силы настаивали, что упрощенная процедура может создать риск для интеграции и безопасности страны.
Изменение законодательства стало одним из ключевых пунктов их предвыборной программы.
Кроме изменения срока получения гражданства, новый законопроект содержит еще одно важное новшество. Для отдельных категорий беженцев отменяется возможность воссоединения с семьями, оставшимися на родине.
По материалам:
ua.news
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