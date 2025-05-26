Германия уменьшает количество беженцев в стране: что изменится — Finance.ua

Германия уменьшает количество беженцев в стране: что изменится Сегодня 16:00 — Личные финансы

Германия уменьшает количество беженцев в стране: что изменится

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен инициировать законодательные изменения, предусматривающие запрет на подачу заявлений по воссоединению семей для беженцев без постоянного статуса.

Об этом он заявил в комментарии немецкому изданию Bild , пишет «Время действий».

«Воссоединение семей для лиц с субсидиарной (временной) защитой прекращается», говорится в публикации.

Законопроект направлен на уменьшение привлекательности Германии как страны убежища для мигрантов без четких оснований для постоянного пребывания.

Целью ограничения является сокращение начальных стимулов, которые побуждают людей приезжать в Германию в поисках защиты.

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Проект будет вынесен на рассмотрение федерального правительства уже в среду, 28 мая.

Если инициатива будет принята, это станет существенным шагом в пересмотре миграционной политики страны, особенно в условиях усиления политического давления со стороны оппозиционных сил и общества, которое все больше обеспокоено вопросами интеграции и нагрузки на социальную систему.

Субсидиарная защита в Германии предоставляется лицам, которые не могут претендовать на статус беженца в соответствии с Женевской конвенцией, но возвращение на родину чревато им серьезной опасностью — в частности, из-за войны, пыток или угрозы смерти. Такой статус обычно действует до года с возможностью продления, однако он предусматривает ограниченные права по сравнению с полным статусом беженца, в том числе и в вопросе воссоединения с семьей.

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По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), в 2023 году более 44 тысяч человек получили именно субсидиарную защиту. Введение новых ограничений может повлиять на тысячи семей, которые планировали объединиться в Германии.

Справка Finance.ua:

296 тысяч украинцев на ноябрь 2024 года были официально трудоустроены в Германии, сообщило Федеральное агентство труда 19 февраля. Эти цифры свидетельствуют о том, что трудоустроены почти четверть из 1,25 миллиона украинцев, по данным Федерального статистического агентства, проживавших в Германии по состоянию на октябрь 2024 года, указывает dpa.

Средняя годовая зарплата в Германии в начале 2025 года составила 50 493 евро (брутто), то есть в месяц это около 4207,75 евро (для сравнения, в 2024-м показатель за год был 45 358 евро).

Города с самыми высокими зарплатами в Германии:

Мюнхен — 58 000 евро в год;

Нюрнберг — 50 750 евро;

Аугсбург — 50 000 евро;

Гамбург — 52 000 евро;

Баден-Вюртемберг, Гессен — около 50 250 евро.

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