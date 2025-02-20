Сколько украинцев нашли работу в Германии — Finance.ua

Сколько украинцев нашли работу в Германии Сегодня 09:36 — Мир

Сколько украинцев нашли работу в Германии

296 тысяч украинцев на ноябрь 2024 года были официально трудоустроены в Германии, сообщило Федеральное агентство труда в среду, 19 февраля.

Эти цифры свидетельствуют о том, что трудоустроены почти четверть из 1,25 миллиона украинцев, которые, по данным Федерального статистического агентства, проживали в Германии по состоянию на октябрь 2024 года, указывает dpa.

До начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года трудоустроенных украинцев в Германии насчитывалось около 65 тысяч.

В каких сферах работают

По данным агентства труда, украинцы работают преимущественно в производственном секторе, торговле, секторе здравоохранения и социальных услуг, строительства, гостеприимства, а также в сфере, которая предусматривает временную занятость — например, садоводство.

Еще около 211 тысяч украинцев в Германии на ноябрь 2024 года были безработными, тогда как 98 тысяч посещали интеграционные курсы. Еще 29 тысяч украинцев посещали языковые курсы, связанные с трудоустройством, а 21 тысяча — были участниками программ занятости, говорится в отчете.

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Уровень интеграции украинцев в 2024 году вырос более чем вдвое, несмотря на сложную экономическую среду, а значит, «развивался очень хорошо по сравнению с общим средним показателем», добавили в агентстве.

Справка Finance.ua:

Число безработных в Германии в январе 2025 года достигло почти трех миллионов, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие.

Резкий рост безработицы в январе типичен, поскольку многие сезонные трудовые контракты заканчиваются с Новым годом, а работы, зависящие от погоды, например, в строительстве, приостанавливаются.

Для украинцев, решивших поселиться в Германии, покупка собственного жилья — это больше, чем инвестиция. Это шаг к стабильности, ощущению дома и уверенности в будущем. Однако этот путь имеет свои особенности и нюансы, о которых следует знать заранее.

Deutsche Welle По материалам:

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