Украинцам стали отказывать во въезде в Германию: кого перестали впускать в страну — Finance.ua

Украинцам стали отказывать во въезде в Германию: кого перестали впускать в страну Сегодня 18:30 — Личные финансы

Украинцам стали отказывать во въезде в Германию: кого перестали впускать в страну

Граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, могут въезжать в Германию или любую другую страну Шенгенской зоны и в период 180 суток находиться там не более 90 дней. Но сейчас возникли некоторые ограничения.

Об этом сообщает DW.

Сотрудники федеральной полиции, выполняющие функции также пограничников, стали отказывать в пересечении немецкой границы украинцам, желающим въехать в Германию.

В ответе правительства Германии на парламентский запрос депутатской группы Левой партии отмечается, что в период с июля по декабрь 2024 года почти 20% нелегальных мигрантов, которых остановили на немецких границах, были гражданами Украины. Они на втором месте после сирийцев, которых не впустили в Германию.

После начала полномасштабной войны россии против Украины в феврале 2022 года в Евросоюзе было принято решение освободить украинцев от необходимости подавать заявления о предоставлении убежища. Статус беженца в одной из стран ЕС получают автоматически.

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Больше всего украинских беженцев приняла Германия — более миллиона человек. Еще почти столько же искателей убежища или защиты прибыли в Германию за последние три года из других стран (в 2022 году — 244 132 человека, 2023 — 351 915, 2024 — 250 945, данные Федерального статистического ведомства).

«Чтобы оптимально использовать имеющиеся в Германии ограниченные возможности приема (беженцев и претендентов на убежище. — Ред.), граждане Украины, которые уже получили защиту в других государствах-членах ЕС и намерены переехать жить в Германию, могут быть не пропущены через немецкую границу», — объясняет пресс-служба немецкого МВД.

При этом министерство внутренних дел Германии ссылается на статью 26 Директивы ЕС «О массовом наплыве перемещенных лиц» по номеру 2001/55/EG. Согласно этой статье, переезд человека, уже получившего статус беженца, на проживание из одной страны в другую должен осуществляться по согласованию между властями этих государств.

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Но если речь идет и об украинце, который уже давно проживает в одной из стран ЕС и хочет переехать на постоянное место жительства в Германию, говорится далее в письме МВД, то он может это сделать только после того, как пройдет формальную процедуру получения визы и вида на жительство в Германии.

Краткосрочные же поездки украинских беженцев из одной страны ЕС в другую, уверяет министерство внутренних дел, по-прежнему возможны: «Почти все страны-члены ЕС (вместе с Германией) выдают гражданам Украины, которым предоставлена ​​защита, документ, разрешающий пребывание, который действует в Шенгенской зоне. С таким документом такие лица могут без визы въезжать (например из Франции) в Германию в туристических целях и временно здесь находиться».

Но как может полицейский на границе определить, с какой целью едет украинский беженец, например из Франции в Германию — посмотреть Кельнский собор или обустроиться в каком-нибудь немецком городе надолго? В пресс-службе МВД пояснили, что работник федеральной полиции в ходе пограничного контроля выясняет, с какой целью и на какой срок человек въезжает в Германию.

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«Въезжающий в страну обязан предоставить доказательства, свидетельствующие о целях и сроках запланированного пребывания в Германии», — добавил пресс-секретарь немецкого ведомства. Если же человек лукавит и только притворяется туристом, и немецкий полицейский будет иметь убедительные подозрения на этот счет, то, как отметили в МВД, такому человеку может быть отказано во въезде на территорию ФРГ.

Лазейкой в ​​этом смысле могут быть воздушные ворота Германии: для пассажиров с рейсов, следующих из любой страны ЕС, пограничного контроля в немецких аэропортах, в отличие от сухопутных границ, нет.

Но чиновник МВД предупреждает, что вышеизложенные правила действуют на всех границах Германии, и он не советует украинским беженцам пытаться воздушным путем перебраться на ПМЖ в Германию, поскольку и в аэропортах могут проводиться выборочные проверки.

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