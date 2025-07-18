На 250 млн дол. больше: украинские беженцы дают бюджету в Чехии больше, чем на них тратят — Finance.ua

На 250 млн дол. больше: украинские беженцы дают бюджету в Чехии больше, чем на них тратят Сегодня 15:12 — Личные финансы

На 250 млн дол. больше: украинские беженцы дают бюджету в Чехии больше, чем на них тратят

Около 70% украинских искателей убежища трудоспособного возраста в Чехии трудоустроены и приносят экономическую выгоду чешскому государству.

Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в Чешской Республике Василий Зварыч.

По данным Посольства, на территории Чешской Республики насчитывается почти 370 тысяч граждан Украины, которые пользуются статусом временной защиты, предоставляемым после февраля 2022 года.

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«Из них трудоспособного населения в возрасте от 18 до 65 лет почти 280 тысяч. И очень важно, что 70% из них официально трудоустроены», — отметил он, добавив, что это большой показатель по сравнению с другими соседними с Чехией странами Европы.

Это также огромная «добавленная стоимость» и для бюджета Чешской Республики, потому что официальное трудоустройство связано с уплатой налогов, страховых взносов и тому подобное, и это наполняет бюджет Чехии, подчеркнул посол.

Официальная статистика правительства Чехии

Только за прошлый год сумма от уплаты налогов украинцами в Чехии на 250 миллионов долларов превысила объем социальных выплат украинцам, пользующимся статусом временной защиты.

За первый квартал этого года «прибыль» уже достигла 130 миллионов долларов, поэтому по результатам года показатель превысит прошлогодний.

Посол отмечает, что украинцы работают в больницах, школах — там, где очень не хватает квалифицированного персонала.

Украинцы, по словам дипломата, не приехали в Чехию сидеть, сложа руки, и ждать социальной помощи.

«Украинцы трудолюбивы и талантливы, и свой талант, свой труд они также используют для помощи и поддержки разных сфер жизнедеятельности чешского общества», — подчеркнул он.

Напомним, правительство Чехии намерено внедрять более жесткую политику в отношении искателей убежища и проживающих в стране иностранных граждан. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение в парламенте уже в апреле 2025 года.

Чешские власти объявили о реформе миграционной политики страны, которая предусматривает значительные изменения, направленные на усиление надзора за иностранными гражданами и ускорение процессов депортации.

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