Как накопить на достойную пенсию: обзор финансовых инструментов — Finance.ua

Как накопить на достойную пенсию: обзор финансовых инструментов
Вопрос «как обеспечить себе пенсию, которая позволяет жить, а не выживать» — сегодня как никогда актуален. Ведь официальная статистика показывает, что большинство пенсионеров в Украине находятся за чертой бедности.
Однако, если вовремя позаботиться о своем финансовом будущем, можно создать дополнительные источники дохода и обеспечить себе достойную жизнь на пенсии. К счастью, украинцам доступны различные финансовые инструменты для накопления и хранения средств — от банковских депозитов до пенсионных программ и инвестиционных счетов.
Finance.ua в обзоре рассказывает о самых популярных среди украинцев способах, которые помогут накопить средства на старость.
- Банковские депозиты
Простой и понятный способ хранить денежные средства. Но в долгосрочной перспективе депозиты часто не догоняют инфляцию, а проценты — облагаются налогом.
- Инвестиции в недвижимость
Считаются стабильным активом. Но такой вариант требует значительных стартовых вложений и времени на управление. К тому же недвижимость не всегда приносит регулярный доход и может терять ликвидность.
- Ценные бумаги (акции, облигации, ETF)
Инструмент с потенциально более высокой доходностью, но требует финансовой осведомленности, стратегии и готовности к рыночным колебаниям.
- Драгоценные металлы (золото, платина, палладий)
Хорошо удерживают стоимость в долгосрочной перспективе, особенно при нестабильности. Но этот инструмент — скорее способ сохранить капитал, а не приумножить его. К тому же драгоценные металлы не приносят пассивный доход, поэтому как основа пенсионной стратегии имеют ограниченную ценность.
- Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)
Один из наиболее сбалансированных и понятных вариантов долгосрочного накопления:
- деятельность фондов регулируется государством: НПФ действуют в рамках Закона Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении» и находятся под надзором Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, что обеспечивает прозрачность, подотчетность и защиту прав участников.
- можно самостоятельно определять размер, регулярность и продолжительность взносов;
- пенсионные накопления не облагаются налогом, являются личной собственностью участника и могут быть унаследованы.
Как именно действуют НПФ, и как это может стать основой пенсионной стратегии — читайте в статье по ссылке.
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