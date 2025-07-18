Как накопить на достойную пенсию: обзор финансовых инструментов — Finance.ua

Как накопить на достойную пенсию: обзор финансовых инструментов Сегодня 17:05 — Личные финансы

Как накопить на достойную пенсию: обзор финансовых инструментов

Вопрос «как обеспечить себе пенсию, которая позволяет жить, а не выживать» — сегодня как никогда актуален. Ведь официальная статистика показывает, что большинство пенсионеров в Украине находятся за чертой бедности

Однако, если вовремя позаботиться о своем финансовом будущем, можно создать дополнительные источники дохода и обеспечить себе достойную жизнь на пенсии. К счастью, украинцам доступны различные финансовые инструменты для накопления и хранения средств — от банковских депозитов до пенсионных программ и инвестиционных счетов.

самых популярных среди украинцев способах, которые помогут накопить средства на старость. Finance.ua в обзоре рассказывает о

Банковские депозиты

Простой и понятный способ хранить денежные средства. Но в долгосрочной перспективе депозиты часто не догоняют инфляцию, а проценты — облагаются налогом.

Инвестиции в недвижимость

Считаются стабильным активом. Но такой вариант требует значительных стартовых вложений и времени на управление. К тому же недвижимость не всегда приносит регулярный доход и может терять ликвидность.

Ценные бумаги (акции, облигации, ETF)

Инструмент с потенциально более высокой доходностью, но требует финансовой осведомленности, стратегии и готовности к рыночным колебаниям.

Драгоценные металлы (золото, платина, палладий)

Хорошо удерживают стоимость в долгосрочной перспективе, особенно при нестабильности. Но этот инструмент — скорее способ сохранить капитал, а не приумножить его. К тому же драгоценные металлы не приносят пассивный доход, поэтому как основа пенсионной стратегии имеют ограниченную ценность.

Читайте также Как купить золотые или серебряные слитки и что сейчас предлагают банки

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)

Один из наиболее сбалансированных и понятных вариантов долгосрочного накопления:

деятельность фондов регулируется государством: НПФ действуют в рамках Закона Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении» и находятся под надзором Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, что обеспечивает прозрачность, подотчетность и защиту прав участников.

можно самостоятельно определять размер, регулярность и продолжительность взносов;

пенсионные накопления не облагаются налогом, являются личной собственностью участника и могут быть унаследованы.

Как именно действуют НПФ, и как это может стать основой пенсионной стратегии — читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.