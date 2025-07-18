Как накопить на достойную пенсию: обзор финансовых инструментов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как накопить на достойную пенсию: обзор финансовых инструментов

Личные финансы
10
Как накопить на достойную пенсию: обзор финансовых инструментов
Как накопить на достойную пенсию: обзор финансовых инструментов
Вопрос «как обеспечить себе пенсию, которая позволяет жить, а не выживать» — сегодня как никогда актуален. Ведь официальная статистика показывает, что большинство пенсионеров в Украине находятся за чертой бедности.
Однако, если вовремя позаботиться о своем финансовом будущем, можно создать дополнительные источники дохода и обеспечить себе достойную жизнь на пенсии. К счастью, украинцам доступны различные финансовые инструменты для накопления и хранения средств — от банковских депозитов до пенсионных программ и инвестиционных счетов.
Finance.ua в обзоре рассказывает о самых популярных среди украинцев способах, которые помогут накопить средства на старость.
  • Банковские депозиты
Простой и понятный способ хранить денежные средства. Но в долгосрочной перспективе депозиты часто не догоняют инфляцию, а проценты — облагаются налогом.
  • Инвестиции в недвижимость
Считаются стабильным активом. Но такой вариант требует значительных стартовых вложений и времени на управление. К тому же недвижимость не всегда приносит регулярный доход и может терять ликвидность.
  • Ценные бумаги (акции, облигации, ETF)
Инструмент с потенциально более высокой доходностью, но требует финансовой осведомленности, стратегии и готовности к рыночным колебаниям.
  • Драгоценные металлы (золото, платина, палладий)
Хорошо удерживают стоимость в долгосрочной перспективе, особенно при нестабильности. Но этот инструмент — скорее способ сохранить капитал, а не приумножить его. К тому же драгоценные металлы не приносят пассивный доход, поэтому как основа пенсионной стратегии имеют ограниченную ценность.
Читайте также
  • Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)
Один из наиболее сбалансированных и понятных вариантов долгосрочного накопления:
  • деятельность фондов регулируется государством: НПФ действуют в рамках Закона Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении» и находятся под надзором Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, что обеспечивает прозрачность, подотчетность и защиту прав участников.
  • можно самостоятельно определять размер, регулярность и продолжительность взносов;
  • пенсионные накопления не облагаются налогом, являются личной собственностью участника и могут быть унаследованы.

Как именно действуют НПФ, и как это может стать основой пенсионной стратегии — читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems