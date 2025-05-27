Как купить золотые или серебряные слитки и что сейчас предлагают банки — Finance.ua

Как купить золотые или серебряные слитки и что сейчас предлагают банки Сегодня 14:04 — Банковские металлы

Как купить золотые или серебряные слитки и что сейчас предлагают банки

Продажа банками слитков из золота и серебра в настоящее время осуществляется исключительно за счет перепродажи того, что они выкупают у населения.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Этот процесс предполагает наличие в банковском отделении эксперта, хорошо разбирающегося в банковских металлах, методах проверки подлинности и оценки состояния слитков. Таких специалистов в банковской системе не так уж много. К тому же для проведения всех надлежащих экспертиз необходимо наличие специального оборудования. Вот почему банки существенно сократили количество отделений, где клиенты могут продать золотые или серебряные слитки.

Так, в ПриватБанке сейчас прием (и последующая продажа) слитков из золота и серебра осуществляется в трех отделениях в Киеве и одном во Львове. РВС Банк работает на прием и продажу в Киеве, Виннице и Львове. А МТБ Банк вообще проводит экспертизу и покупку только в Киеве.

В настоящее время активно занимаются скупкой и продажей слитков банковских металлов следующие банки:

ПриватБанк;

Индустриалбанк;

МТБ Банк;

РВС Банк;

Коминбанк.

Цены на покупку и продажу слитков у банков отличаются очень существенно. При этом стоит знать: чем меньше слиток, тем больше цена за 1 грамм металла. Например, в ПриватБанке 1 грамм золота в одном граммовом слитке стоит на 12% больше, чем в стограммовом.

Еще больше разница между ценой, по которой банк скупает слитки банковских металлов и ценой реализации для клиентов. Чем больше весит слиток, тем спред (разница между ценой купли и продажи) будет ниже. Например, в МТБ Банке цена продажи для однограммового золотого слитка — на 40% дороже, чем цена покупки. Для стограммового же слитка спред будет меньше 20%.

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Такая большая разница в цене приобретения и продажи предполагает, что покупка банковских слитков — это инвестиция в будущее. А цены на золото пока растут.

Из-за большого спроса и недостаточного предложения часто сложно приобрести нужный слиток. Так, в ПриватБанке в одном из киевских отделений, работающем со слитками, редакции Finance.ua сказали, сейчас есть золотые слитки весом 5,10, 20 грамм и унция (31,1 грамма).

Более ходовых (ввиду более низкой цены за грамм. — ред.) 50-граммовых слитков нет. Более того, нас предупредили, что перед тем как приобрести — желательно по телефону узнать наличие нужных слитков и забронировать их на свое имя.

Относительно слитков серебра из-за большей доступности по цене спрос на них зашкаливает, поэтому купить их крайне сложно. Их редко сдают в банк.

Большое значение имеет то, в каком виде слиток сдается в банк, его целостность и защитная упаковка. Если одни банки устанавливают единую цену покупки слитка (в зависимости от его веса), то, например, в ПриватБанке слитки делятся по трем категориям в зависимости от состояния.

Первая — наилучшее состояние, третья — самое плохое. Для третьей категории ПриватБанк установил единую цену покупки, независимо от веса слитка, что означает, что покупка фактически идет по цене лома.

Подробнее о предложениях банков и финмониторинге при купле-продаже слитков читайте в статье по ссылке.

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