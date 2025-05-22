Золото достигло двухнедельного максимума на фоне осторожности относительно долга США — Finance.ua
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Золото достигло двухнедельного максимума на фоне осторожности относительно долга США

Банковские металлы
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Золото достигло двухнедельного максимума на фоне осторожности относительно долга США
Золото достигло двухнедельного максимума на фоне осторожности относительно долга США
Цены на золото выросли до двухнедельного пика в четверг, на фоне того, как инвесторы склонялись к активу-убежищу на фоне растущих опасений по поводу растущего долга правительства США и слабого спроса на 20-летние казначейские облигации, что подчеркивает низкий спрос на американские активы, пишет Reuters
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Спотовое золото выросло на 0,7% до $3336,43 за унцию за 04:46 по Гринвичу (07:46 по Киеву) после достижения высочайшего уровня с 9 мая.
Американские фьючерсы на золото выросли на 0,7% - до $3337,60.
Доллар колеблется вблизи двухнедельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, что делает золото, оцененное в долларах дешевле для владельцев иностранной валюты.
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«Бычий разворот золота поддерживается более слабым долларом США и сохраняющимися рисками стагфляции в экономике США», — сказал Кельвин Вонг, старший аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в OANDA.
Комитет по регламенту Палаты представителей США, который контролируют республиканцы, в среду проголосовал за продвижение законопроекта президента Дональда Трампа о масштабном сокращении налогов и расходов, подготовив почву для голосования в Палате представителей в ближайшее время.
По материалам:
УНН
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