Золото падает в цене из-за деэскалации торговых напряжений между США и Китаем — Finance.ua
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Золото падает в цене из-за деэскалации торговых напряжений между США и Китаем

Банковские металлы
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Золото падает в цене из-за деэскалации торговых напряжений между США и Китаем
Золото падает в цене из-за деэскалации торговых напряжений между США и Китаем
В среду, 14 мая, золото упало в цене, ведь деэскалация торговых напряжений между США и Китаем снизила спрос на безопасные активы.
Об этом сообщает Reuters.
Цена спот-золота снизилась на 0,5% до 3,231.10 долларов за унцию по состоянию на 06:43 по Гринвичу. Фьючерсы на золото в США снизились на 0,4% до 3,235.30 долларов.
Эксперты прогнозируют, что если будет дальнейший прогресс в торговых переговорах и соглашениях между США и их торговыми партнерами, золото может еще больше снизиться.
«$3,200 — это довольно критический уровень поддержки», — говорится в публикации.
Напомним, во вторник, 13 мая, цены на золото на азиатских торгах стабилизировались после деэскалации тарифов между США и Китаем, что повысило аппетит к риску и вызвало резкое падение стоимости драгоценного металла.
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Однако любое существенное восстановление цен на золото было сдержано укреплением доллара, резко подскочившего на фоне новостей о торговом соглашении между США и Китаем.
Также ранее мы сообщали, что США и Китай договорились временно снизить пошлины на товары друг друга. Это сделано для смягчения торговой напряженности и времени для урегулирования споров.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
УНН
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