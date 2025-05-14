Золото падает в цене из-за деэскалации торговых напряжений между США и Китаем — Finance.ua

Золото падает в цене из-за деэскалации торговых напряжений между США и Китаем Сегодня 12:12 — Банковские металлы

Золото падает в цене из-за деэскалации торговых напряжений между США и Китаем

В среду, 14 мая, золото упало в цене, ведь деэскалация торговых напряжений между США и Китаем снизила спрос на безопасные активы.

Об этом сообщает Reuters.

Цена спот-золота снизилась на 0,5% до 3,231.10 долларов за унцию по состоянию на 06:43 по Гринвичу. Фьючерсы на золото в США снизились на 0,4% до 3,235.30 долларов.

Эксперты прогнозируют, что если будет дальнейший прогресс в торговых переговорах и соглашениях между США и их торговыми партнерами, золото может еще больше снизиться.

«$3,200 — это довольно критический уровень поддержки», — говорится в публикации.

Напомним, во вторник, 13 мая, цены на золото на азиатских торгах стабилизировались после деэскалации тарифов между США и Китаем, что повысило аппетит к риску и вызвало резкое падение стоимости драгоценного металла.

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Однако любое существенное восстановление цен на золото было сдержано укреплением доллара, резко подскочившего на фоне новостей о торговом соглашении между США и Китаем.

Также ранее мы сообщали , что США и Китай договорились временно снизить пошлины на товары друг друга. Это сделано для смягчения торговой напряженности и времени для урегулирования споров.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

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УНН По материалам:

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