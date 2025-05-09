Цены на золото укрепились на фоне переговоров между США и Китаем — Finance.ua

Цены на золото укрепились на фоне переговоров между США и Китаем Сегодня 17:45 — Фондовый рынок

Цены на золото укрепились на фоне переговоров между США и Китаем

Цены на золото укрепились в пятницу, на фоне того, как инвесторы покупали слитки после более раннего спада в ходе торгов, в то время как рынки переключили свое внимание на торговые переговоры между США и Китаем в эти выходные, пишет Reuters.

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Спотовое золото выросло в цене на 0,3% до $3316,29 за унцию за 04:48 по Гринвичу (06:48 по Киеву). Фьючерсы на золото в США укрепились на 0,5% до $3321,60.

Спотовое золото несколько потеряло в цене раньше во время сессии, затронув минимум в $3274,38, на фоне того как президент США Дональд Трамп объявил о торговом соглашении с Великобританией в четверг.

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Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили о «прорывном соглашении». 10%-ный тариф на товары, импортируемые из Британии, остается в силе, в то время как Британия согласилась снизить свои пошлины до 1,8% с 5,1% и предоставить больший доступ к товарам США.

«Покупка золота на спаде все еще в моде, что пока что ограничивает движение в сторону снижения, несмотря на то, что спрос на безопасную гавань в определенной степени иссяк из-за торгового соглашения между США и Великобританией», — сказал главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер.

УНН По материалам:

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