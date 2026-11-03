Xiaomi официально расширила китайскую линейку Redmi M-серии (характеристики)

Xiaomi тихо, но официально расширила китайскую линейку Redmi M-серии. В фирменном магазине бренда появился Redmi M 100 Pro — среднебюджетный смартфон с акцентом на тонкий корпус, качественный экран и защиту IP68.

Устройство уже доступно в конфигурации 12/256 ГБ за 2499 юаней (примерно 350 долларов или около 15 900−16 500 грн в зависимости от курса).

Новинка выглядит как логическое продолжение стратегии компании: в Китае Xiaomi активно использует переклеивание проверенных платформ под локальные названия. По многочисленным совпадениям характеристик и кодовым именем устройство фактически является китайской версией глобального Redmi Note 14 Pro 5G 2025 года. Это не делает его менее интересным для ищущих сбалансированный аппарат без переплаты за новейшие чипы.

Ключевые характеристики Redmi M 100 Pro

Дисплей: 6,67-дюймовая изогнутая OLED-панель с разрешением 2712×1220 пикселей (1.5K), частотой обновления 120 Гц, локальной пиковой яркостью до 3000 нит, поддержкой HDR10+, Dolby Vision, 12-битной DCI PWM-Димминга 1920 Гц. Защита — Gorilla Glass Victus 2. Имеется оптический сканер отпечатков под экраном.

6,67-дюймовая изогнутая OLED-панель с разрешением 2712×1220 пикселей (1.5K), частотой обновления 120 Гц, локальной пиковой яркостью до 3000 нит, поддержкой HDR10+, Dolby Vision, 12-битной DCI PWM-Димминга 1920 Гц. Защита — Gorilla Glass Victus 2. Имеется оптический сканер отпечатков под экраном. Процессор и память: MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 нм, TSMC), 12 ГБ LPDDR4X оперативной памяти и 256 ГБ накопителя UFS 2.2. Работает под управлением HyperOS 3 (на базе Android 16 в большинстве отчетов).

MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 нм, TSMC), 12 ГБ LPDDR4X оперативной памяти и 256 ГБ накопителя UFS 2.2. Работает под управлением HyperOS 3 (на базе Android 16 в большинстве отчетов). Камеры: основная тройная система — 50 МП Sony LYT-600 с оптической стабилизацией (OIS), диафрагмой f/1.5 и поддержкой пиксельного биннинга; 8 МП сверхшироугольная; 2 МП макро. Фронтальная камера — 20 МП.

основная тройная система — 50 МП Sony LYT-600 с оптической стабилизацией (OIS), диафрагмой f/1.5 и поддержкой пиксельного биннинга; 8 МП сверхшироугольная; 2 МП макро. Фронтальная камера — 20 МП. Батарея и зарядка: 5500 мА·ч с заявленной долговечностью до четырех лет активного использования, поддержка 45 Вт проводной зарядки.

5500 мА·ч с заявленной долговечностью до четырех лет активного использования, поддержка 45 Вт проводной зарядки. Корпус и защита: толщина от 6,24 мм (один из тончайших в сегменте), защита IP68 от пыли и воды, стереодинамики, X-осевой линейный вибромотор, ИК-порт, NFC. Вес около 190 г. Цвета: черный, белый, бирюзовый (cyan) и фиолетовый.

Ключевые отличия

Цена: Redmi M 100 Pro — ≈350 $, iPhone Air стартует от 1099 $ (после повышения цены в сентябре 2026). Разница более чем в три раза.

Процессор: A19 Pro у iPhone Air значительно мощнее и энергоэффективнее Dimensity 7300-Ultra 2024 года.

Материалы: титановая рамка + Ceramic Shield 2 с обеих сторон у Apple против обычного стекла/пластика в Redmi.

Камеры: у iPhone Air одна основная 48 МП камера (с укропом под 2x), у Redmi — полноценная тройная система с 50 МП основным сенсором Sony и сверхшироугольной.

Батарея: у Redmi заметно большая емкость (5500 мА·ч против ~3150 мА·ч у iPhone Air), хотя Apple компенсирует это высокой оптимизацией.