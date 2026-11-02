iPhone 18 Pro и Pixel 11 Pro: где лучшие камеры (видео)

Команда PhoneBuff провела лабораторное сравнение камер iPhone 18 Pro и Pixel 11 Pro.

В отличие от обычных тестов, специалисты использовали специальные алгоритмы, помогающие подробно оценить качество снимков и видео. Результаты показали, что оба флагмана имеют свои преимущества, а во многих сценариях их возможности практически одинаковы.

Одним из преимуществ iPhone 18 Pro стало качество видеозаписи. Смартфон также показал лучшую детализацию во многих тестах. Кроме того, переключение между камерами и изменение масштаба происходят более плавно, что делает съемку более комфортной.

Pixel 11 Pro, в свою очередь, показал лучшие результаты при фотографировании движущихся объектов при слабом освещении. Смартфон Google также немного опередил конкурента по качеству стабилизации изображения и точности цветопередачи.

Несмотря на отличия в отдельных сценариях, определить однозначного победителя по средним результатам всех тестов не удалось. iPhone 18 Pro больше подходит тем, кто ценит качество видео, высокую детализацию и плавное переключение камер. Pixel 11 Pro может заинтересовать пользователей, часто фотографирующих в темноте и желающих получать четкие снимки движущихся объектов.

Результаты сравнения