0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

iPhone 18 Pro и Pixel 11 Pro: где лучшие камеры (видео)

Фондовый рынок
302
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
iPhone 18 Pro и Pixel 11 Pro: где лучшие камеры (видео)
iPhone 18 Pro и Pixel 11 Pro: где лучшие камеры (видео)
Команда PhoneBuff провела лабораторное сравнение камер iPhone 18 Pro и Pixel 11 Pro.
В отличие от обычных тестов, специалисты использовали специальные алгоритмы, помогающие подробно оценить качество снимков и видео. Результаты показали, что оба флагмана имеют свои преимущества, а во многих сценариях их возможности практически одинаковы.
Одним из преимуществ iPhone 18 Pro стало качество видеозаписи. Смартфон также показал лучшую детализацию во многих тестах. Кроме того, переключение между камерами и изменение масштаба происходят более плавно, что делает съемку более комфортной.
Pixel 11 Pro, в свою очередь, показал лучшие результаты при фотографировании движущихся объектов при слабом освещении. Смартфон Google также немного опередил конкурента по качеству стабилизации изображения и точности цветопередачи.
Несмотря на отличия в отдельных сценариях, определить однозначного победителя по средним результатам всех тестов не удалось. iPhone 18 Pro больше подходит тем, кто ценит качество видео, высокую детализацию и плавное переключение камер. Pixel 11 Pro может заинтересовать пользователей, часто фотографирующих в темноте и желающих получать четкие снимки движущихся объектов.

Результаты сравнения

Выбор между двумя флагманами зависит, прежде всего, от сценариев использования. iPhone 18 Pro имеет преимущества в видеосъемке, в то время как Pixel 11 Pro лучше проявляет себя в некоторых сложных условиях фотографирования.
По материалам:
itechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems