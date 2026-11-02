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Техногиганты потеряли $900 млрд капитализации из-за ИИ

Фондовый рынок
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Падение капитализации
Падение капитализации
Крупнейшие технологические компании мира оказались под давлением инвесторов из-за стремительного роста затрат на искусственный интеллект. После публикации квартальных отчетов их совокупная рыночная капитализация сократилась почти на $900 млрд.
Об этом сообщает The Financial Times.
Четыре крупнейших оператора дата-центров — Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet — за квартал потратили на капитальные инвестиции $207 млрд. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года эта сумма составила $113 млрд. Основная часть средств пошла на закупку чипов и строительство серверных площадок.
До конца года компании планируют направить на эти нужды еще $232 млрд. В результате общий объем годовых инвестиций может достичь $740 млрд.

Денежные потоки техногигантов ушли в минус

Еще год назад Google, Meta и Amazon вместе получили $36,4 млрд. свободного денежного потока за третий квартал. В этом году ситуация изменилась: за аналогичный период три компании совокупно зафиксировали отрицательный показатель в $45,2 млрд.
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Самые большие расходы имел Amazon. Капитальные инвестиции компании достигли рекордных $75,8 млрд, а свободный денежный поток опустился до минус $33,5 млрд. В то же время ее облачное направление AWS выросло на 39% — до $46 млрд. Несмотря на это, акции Amazon подешевели на 7%, что сократило рыночную стоимость и почти на $2. праздничных продаж.
Наибольшее падение акций среди компаний четверки зафиксировало Alphabet. Ее бумаги потеряли 13% стоимости, а капитализация сократилась на пол триллиона долларов. Капитальные расходы компании превысили $50 млрд, в то время как свободный денежный поток составил минус $9,1 млрд.
Дополнительным фактором явилось замедление основного поискового бизнеса Google. Руководство компании признало, что пока не удается получать от ИИ-ответов и чат-бота Gemini такие же рекламные доходы, как от традиционных поисковых ссылок.
Meta также впервые с момента выхода на биржу в 2012 году получила отрицательный свободный денежный поток — минус $2,1 млрд. За квартал компания потратила $35 млрд.
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На этом фоне Microsoft оказался единственным из четырех техногигантов, которым удалось сохранить положительный денежный поток. Он составил $18,6 млрд при капитальных расходах в $45,2 млрд. В то же время компания предложила программы добровольного увольнения для около 60 тыс. работников, чтобы оптимизировать бюджет.

Что еще известно

Привлечение дополнительного финансирования стало еще одним способом покрыть масштабные затраты на инфраструктуру ИИ. Alphabet запланировала продажу ценных бумаг на $85 млрд, а Meta объявила о планах выпустить бумаги на $95 млрд при поддержке производителей чипов Nvidia, AMD и Broadcom.
К инвестиционной гонке присоединилась и SpaceX. После выхода на биржу в июне компания предусмотрела $88,1 млрд. инвестиций на текущий год. На 2027 год запланированы расходы $278 млрд на развитие дата-центров Colossus в штате Теннесси.
По материалам:
Діло
ИИФондовый рынокAmazonMeta
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