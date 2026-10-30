Samsung W27 показали в Китае (цена, характеристики)

Samsung официально представила в Китае складной смартфон W27.

Премиальная версия Galaxy Z Fold8 Ultra с эксклюзивным оформлением, флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и поддержкой спутниковой связи.

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Характеристики

Модель получила двухцветный корпус в красных и синих оттенках с золотистыми элементами на рамке, шарнире и блоке камер. Как и другие представители серии W, смартфон предназначен исключительно для китайского рынка и продается по официальным каналам Samsung в Китае, пишет ilenta.com.

Samsung W27 сочетает темно-синие и красные элементы с золотистыми акцентами. На задней панели размещена фирменная надпись Heart to the World. Передняя и задняя поверхность защищает стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

Смартфон оснащен двумя дисплеями Dynamic AMOLED 2X:

внешний экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2520×1080 пикселей;

внутренний складывающийся экран диагональю 8 дюймов с разрешением 2504×2256 пикселей.

Пиковая яркость обоих дисплеев достигает 3000 нит, также предусмотрена поддержка HDR10+. Большой внутренний экран удобен для многозадачности, работы с документами и просмотра видео, а внешний позволяет пользоваться основными функциями без разложения смартфона.

Корпус отвечает стандарту защиты IP48. Это обеспечивает ограниченную защиту от проникновения твердых частиц и устойчивость к воде в определенных условиях, но не означает полной пыленепроницаемости.

Камера на 200 Мп

В основе Samsung W27 лежит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy. Смартфон оснащен 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. Устройство работает под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9.0, поддерживает функции Galaxy AI и режим Samsung DeX, позволяющий работать в интерфейсе, подобном настольной операционной системе.

Основная камера имеет разрешение 200 Мп и оптическую стабилизацию изображения. Ее дополняют еще два модуля:

сверхширокоугольная камера на 50 Мп с автофокусом;

телеобъектив на 10 Мп с трехкратным оптическим увеличением.

Для автопортретов предусмотрены две фронтальные камеры разрешением 10 Мп — по одной для каждого экрана. Основной и сверхширокоугольный модули поддерживают запись видео в разрешении до 8K с частотой 30 кадров в секунду, а все камеры могут снимать видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная зарядка Qi2.2 мощностью до 20 Вт.

Спутниковая связь

Одной из особенностей Samsung W27 стала поддержка прямой спутниковой связи через китайскую систему Tiantong. Она предназначена для экстренных вызовов и обмена сообщениями, когда обычная мобильная сеть недоступна. Возможности этой функции зависят от региональной инфраструктуры и условий обслуживания.

Среди других возможностей смартфона — поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB и USB-C со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с. Производитель также обещает семь обновлений операционной системы Android.

Цена

Samsung предлагает смартфон в двух конфигурациях памяти. Стартовая цена значительно превышает стоимость обычных флагманов, что соответствует позиционированию серии W как премиальной линейки для китайского рынка.

16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ — 18 999 юаней, или около 119 000 грн;

16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ — 21 999 юаней, или около 138 000 грн.

Фактическая стоимость при покупке из Украины может отличаться из-за колебаний валютного курса, налогов, доставки и наценки продавца.

Ранее писали, что бюджетные смартфоны Samsung стали получать Android 17. В сентябре Samsung приступила к глобальному распространению стабильной версии One UI 9.0 на базе Android 17 для своих смартфонов Galaxy флагманского и среднего сегмента. Теперь очередь дошла до бюджетных устройств.

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