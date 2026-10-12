До 25 часов на одном заряде: Samsung представил уникальный ноутбук

Samsung представил ноутбук, который может работать до 25 часов в одном заряде.
Южнокорейская компания Samsung Electronics показала ноутбук Samsung Galaxy Book6.
Что известно о новинке
«Новый Galaxy Book6 разработан с учетом задач, на которые люди полагаются каждый день, от просмотра веб-страниц и создания документов до видеозвонков, многозадачности и потоковой передачи контента», — рассказали в Samsung Electronics.
Отмечается, что ноутбук имеет 35,5-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей. Устройство весит 1,35 кг, а его толщина составляет 15,7 мм.
Ноутбук обладает аккумулятором емкостью 61,2 Вт-ч, который обеспечивает до 25 часов работы на одном заряде.
«Когда приходит время включения устройства, быстрая зарядка мощностью 45 Вт обеспечивает примерно 33% заряда за 30 минут», — добавили в компании.
Samsung предлагает выбор между процессором Intel Core 3 или Core 5315. Базовая модель Galaxy Book6 имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти.
В ноутбуке также установлены стереодинамики, два микрофона для голосовых и видеозвонков, а также 2-мегапиксельная камера. При этом у клавиатуры нет подсветки. Стоимость Samsung Galaxy Book6 стартует от $799.