До 25 часов на одном заряде: Samsung представил уникальный ноутбук

Samsung представил ноутбук, который может работать до 25 часов в одном заряде.

Южнокорейская компания Samsung Electronics показала ноутбук Samsung Galaxy Book6.

Что известно о новинке

«Новый Galaxy Book6 разработан с учетом задач, на которые люди полагаются каждый день, от просмотра веб-страниц и создания документов до видеозвонков, многозадачности и потоковой передачи контента», — рассказали в Samsung Electronics.

Отмечается, что ноутбук имеет 35,5-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей. Устройство весит 1,35 кг, а его толщина составляет 15,7 мм.

Ноутбук обладает аккумулятором емкостью 61,2 Вт-ч, который обеспечивает до 25 часов работы на одном заряде.

«Когда приходит время включения устройства, быстрая зарядка мощностью 45 Вт обеспечивает примерно 33% заряда за 30 минут», — добавили в компании.

Читайте также Samsung повысила цены на флагманские смартфоны Galaxy S26

Samsung предлагает выбор между процессором Intel Core 3 или Core 5315. Базовая модель Galaxy Book6 имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти.