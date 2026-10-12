Amazon снизил цену базового Mac mini

Акционная цена распространяется на модель с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Устройство имеет корпус размером 5 на 5 дюймов, весит примерно 1,5 фунта и оснащен HDMI, портом Ethernet 2,5 Гбит/с на задней панели и двумя USB-C на передней.
Характеристики и производительность
Mac mini на базе M6 получил 12-ядерный центральный процессор и 12-ядерный графический процессор. Компьютер имеет три порта Thunderbolt 4, поддержку Wi-Fi 7 и может работать одновременно с тремя внешними дисплеями.
По данным Tom’s Guide, в тесте Handbrake по перекодировке 25-гигабайтного 4K-видеофайла в 1080p Mac mini M6 выполнил задание за 2 минуты 45 секунд. Издание отметило, что это почти на две минуты скорее по сравнению с M4 в этом тесте.
TechRadar называет Mac mini пригодным для создателей контента и маркетологов малого бизнеса, которым требуется компактный и тихий настольный компьютер для работы дома, в офисе или студии. Издание указывает, что модель может быть полезна для монтажа 4K-видео и обработки фотографий, тогда как для проектов уровня кинопроизводства советует рассматривать Mac Studio.