0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Amazon снизил цену базового Mac mini

Технологии&Авто
1894
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Apple Mac mini
Apple Mac mini
Amazon снизил цену базовой конфигурации Apple Mac mini с чипом M6 до 779,99 доллара США вместо 899 долларов. Скидка составляет 119,01 доллара или около 13%.
О предложении сообщает TechRadar.

Базовая конфигурация

Акционная цена распространяется на модель с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Устройство имеет корпус размером 5 на 5 дюймов, весит примерно 1,5 фунта и оснащен HDMI, портом Ethernet 2,5 Гбит/с на задней панели и двумя USB-C на передней.

Характеристики и производительность

Mac mini на базе M6 получил 12-ядерный центральный процессор и 12-ядерный графический процессор. Компьютер имеет три порта Thunderbolt 4, поддержку Wi-Fi 7 и может работать одновременно с тремя внешними дисплеями.
По данным Tom’s Guide, в тесте Handbrake по перекодировке 25-гигабайтного 4K-видеофайла в 1080p Mac mini M6 выполнил задание за 2 минуты 45 секунд. Издание отметило, что это почти на две минуты скорее по сравнению с M4 в этом тесте.
TechRadar называет Mac mini пригодным для создателей контента и маркетологов малого бизнеса, которым требуется компактный и тихий настольный компьютер для работы дома, в офисе или студии. Издание указывает, что модель может быть полезна для монтажа 4K-видео и обработки фотографий, тогда как для проектов уровня кинопроизводства советует рассматривать Mac Studio.
По материалам:
Процес
AmazonТехника
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems