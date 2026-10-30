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Африканская финтех-компания вышла на IPO в США с отметкой $4 млрд

Фондовый рынок
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Африканская финтех-компания вышла на IPO в США с отметкой $4 млрд
Африканская финтех-компания вышла на IPO в США с отметкой $4 млрд
Финансово-технологическая компания OPay, основанная в Нигерии и поддерживаемая японской SoftBank Group, разместила акции в рамках первоначального публичного размещения (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) по цене $19 за американскую депозитарную акцию (ADS).
По итогам размещения рыночная оценка компании составила около $4 млрд.
В рамках IPO OPay предложила инвесторам 16 млн ADS, привлекая около $304 млн. Цена размещения оказалась на нижней границе предварительно заявленного диапазона $19−21 за акцию. Кроме того, компания предоставила организаторам размещения 30-дневную опцию на приобретение еще 2,4 млн. ADS для покрытия возможного избыточного спроса. Торги акциями OPay на NYSE проходят под тикером OPAY.
OPay была основана в 2018 году и развивает цифровую финансовую платформу для развивающихся рынков. Компания предоставляет услуги денежных переводов и платежей, а также предлагает пользователям инструменты для сбережений, кредитования и финансовых операций через единое мобильное приложение. Основные рынки присутствия OPay — Нигерия, Египет, Пакистан и Индонезия.
Согласно данным проспекта IPO, на 31 июля 2026 года платформа насчитывала около 50 млн активных пользователей в месяц. Компания ориентируется на рынки, где доступ к традиционной банковской инфраструктуре остается ограниченным, а спрос на цифровые финансовые сервисы продолжает расти.
В IPO среди инвесторов OPay была SoftBank Group: структурам японского инвестиционного холдинга принадлежало около 6,6% компании. В 2021 году OPay привлекла $400 млн за оценки бизнеса в $2 млрд. Таким образом, нынешнее размещение предполагает удвоение оценки компании по сравнению с предыдущим крупным раундом финансирования.
Организаторами IPO выступили Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank и CICC. Выход на американский фондовый рынок позволит OPay привлечь капитал для дальнейшего развития цифровых финансовых сервисов и укрепления позиций на рынках развивающихся стран.
По материалам:
InVenture
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