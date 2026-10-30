0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инфляция обрушит фондовый рынок США? Чего ждать инвесторам

Фондовый рынок
68
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Инфляция обрушит фондовый рынок США? Чего ждать инвесторам
Инфляция обрушит фондовый рынок США? Чего ждать инвесторам
Американский фондовый рынок еще может удивить инвесторов ростом, но поводов для осторожности становится все больше. Индикаторы уже сигнализируют о перегреве S&P 500, а фундаментальные показатели указывают на риск дальнейшей коррекции. В то же время индекс еще может достичь отметки 8 000 пунктов — правда, такой сценарий не отменяет угрозу медвежьего рынка в 2027 году.
Своим прогнозом по поводу американского фондового рынка поделился трейдер и финансовый аналитик Евгений Халепа в видео на канале наших коллег с портала «Минфин».

Почему S&P 500 демонстрирует признаки перегрева

По мнению аналитика, нынешняя ситуация на фондовом рынке США напоминает предыдущие циклы, когда после продолжительного роста индекс достигал максимумов, а затем переходил к коррекции. Один из главных сигналов — композитный индикатор оценки рынка, в который входят показатели оценки акций, в частности соотношение цены к продажам, коэффициент Шиллера P/E и премия за риск акций.
По оценке эксперта, этот композитный показатель уже достиг уровней 2022 года. Это свидетельствует о том, что рынок перегрет, а баланс рисков постепенно смещается в сторону снижения.
Место для вашей рекламы
Еще один тревожный сигнал — разрыв между текущими котировками и фундаментально обоснованной стоимостью индекса. Согласно его модели, справедливая стоимость S&P 500 составляет около 7 000 пунктов. В то же время фактические котировки значительно выше, а разрыв между ними аналитик называет почти историческим.
Дополнительное давление создает ситуация с финансированием компаний. Спреды высокодоходных облигаций продолжают расширяться, что, по словам эксперта, свидетельствует о проблемах с доступом к финансированию у небольших компаний. Пока эти трудности не распространились на облигации инвестиционного уровня, но такой риск сохраняется.
В то же время инфляционное давление в США может усилиться из-за роста экономической активности и цен на энергоносители. Это может вынудить ФРС проводить более жесткую монетарную политику, а значит, ухудшить условия финансирования бизнеса.

При каких условиях S&P 500 может вырасти до 8000 пунктов

Несмотря на негативные сигналы, аналитик не исключает еще одной волны роста на американском рынке. Согласно его техническому анализу, на графике S&P 500 формируется фигура в виде клина, для завершения которой может потребоваться еще одна волна роста. Именно она способна подтолкнуть индекс к 8 000 пунктов.
Важное условие для такого сценария — преодоление отметки 7 800−7 830 пунктов. Если индекс пройдет этот уровень, следующей целью могут стать 8 000 пунктов.
Читайте также
Кроме того, ближайшие несколько недель могут быть благоприятными для временного восстановления рынка. Халепа обращает внимание на бычью сезонность, которая обычно начинается в октябре. Однако в этот раз, по его словам, сезонные тенденции противоречат фундаментальным условиям. Окно для краткосрочного роста может продлиться примерно до 10 ноября — до публикации следующих данных об инфляции в США.
Однако эксперт предупреждает, что этот рост может оказаться недолгим. Он рассматривает его скорее как временный отскок, после которого снижение может возобновиться.
«На мой взгляд, сейчас у нас есть такой дисбаланс в пользу снижения, а не в пользу роста», — отмечает аналитик.
По сценарию Халепы, в начале 2027 года S&P 500 может сформировать максимум, после чего начнется коррекция. Такой прогноз он связывает с инфляционным давлением, возможным ужесточением монетарной политики ФРС и ухудшением условий финансирования компаний.
Подробнее о том, почему в 2027 году может начаться медвежий рынок и за какими уровнями стоит следить, — смотрите в видео:
По материалам:
Finance.ua
S&P 500Фондовый рынок
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems