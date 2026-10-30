Инфляция обрушит фондовый рынок США? Чего ждать инвесторам

Американский фондовый рынок еще может удивить инвесторов ростом, но поводов для осторожности становится все больше. Индикаторы уже сигнализируют о перегреве S&P 500, а фундаментальные показатели указывают на риск дальнейшей коррекции. В то же время индекс еще может достичь отметки 8 000 пунктов — правда, такой сценарий не отменяет угрозу медвежьего рынка в 2027 году.

Своим прогнозом по поводу американского фондового рынка поделился трейдер и финансовый аналитик Евгений Халепа в видео на канале наших коллег с портала «Минфин».

Почему S&P 500 демонстрирует признаки перегрева

По мнению аналитика, нынешняя ситуация на фондовом рынке США напоминает предыдущие циклы, когда после продолжительного роста индекс достигал максимумов, а затем переходил к коррекции. Один из главных сигналов — композитный индикатор оценки рынка, в который входят показатели оценки акций, в частности соотношение цены к продажам, коэффициент Шиллера P/E и премия за риск акций.

По оценке эксперта, этот композитный показатель уже достиг уровней 2022 года. Это свидетельствует о том, что рынок перегрет, а баланс рисков постепенно смещается в сторону снижения.

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Еще один тревожный сигнал — разрыв между текущими котировками и фундаментально обоснованной стоимостью индекса. Согласно его модели, справедливая стоимость S&P 500 составляет около 7 000 пунктов. В то же время фактические котировки значительно выше, а разрыв между ними аналитик называет почти историческим.

Дополнительное давление создает ситуация с финансированием компаний. Спреды высокодоходных облигаций продолжают расширяться, что, по словам эксперта, свидетельствует о проблемах с доступом к финансированию у небольших компаний. Пока эти трудности не распространились на облигации инвестиционного уровня, но такой риск сохраняется.

В то же время инфляционное давление в США может усилиться из-за роста экономической активности и цен на энергоносители. Это может вынудить ФРС проводить более жесткую монетарную политику, а значит, ухудшить условия финансирования бизнеса.

При каких условиях S&P 500 может вырасти до 8000 пунктов

Несмотря на негативные сигналы, аналитик не исключает еще одной волны роста на американском рынке. Согласно его техническому анализу, на графике S&P 500 формируется фигура в виде клина, для завершения которой может потребоваться еще одна волна роста. Именно она способна подтолкнуть индекс к 8 000 пунктов.

Важное условие для такого сценария — преодоление отметки 7 800−7 830 пунктов. Если индекс пройдет этот уровень, следующей целью могут стать 8 000 пунктов.

Кроме того, ближайшие несколько недель могут быть благоприятными для временного восстановления рынка. Халепа обращает внимание на бычью сезонность, которая обычно начинается в октябре. Однако в этот раз, по его словам, сезонные тенденции противоречат фундаментальным условиям. Окно для краткосрочного роста может продлиться примерно до 10 ноября — до публикации следующих данных об инфляции в США.

Однако эксперт предупреждает, что этот рост может оказаться недолгим. Он рассматривает его скорее как временный отскок, после которого снижение может возобновиться.

«На мой взгляд, сейчас у нас есть такой дисбаланс в пользу снижения, а не в пользу роста», — отмечает аналитик.

По сценарию Халепы, в начале 2027 года S&P 500 может сформировать максимум, после чего начнется коррекция. Такой прогноз он связывает с инфляционным давлением, возможным ужесточением монетарной политики ФРС и ухудшением условий финансирования компаний.