Лучшие модели сматфонов ценой до 10 000 грн

В список лучших бюджетных смартфонов 2026 вошли доступные модели от Samsung, Xiaomi и Motorola стоимостью до 200 евро (10 000 грн).

Об этом пишет gsmarena.com

Galaxy A17 5G

Самым лучшим бюджетным смартфоном редакция назвала Galaxy A17 5G.

Устройство получило качественную основную и фронтальную камеры, великолепный AMOLED-дисплей с высокой яркостью, аккумулятор, которого хватает на целый день и корпус премиумкласса с защитным стеклом Gorilla Glass Victus+ и степенью защиты IP68.

Еще одним преимуществом стала длительная программная поддержка: Samsung обещает шесть больших обновлений Android. В зависимости от конфигурации и магазина Galaxy A17 5G стоит около 190−290 евро. Среди главных недостатков чаще всего упоминают медленную зарядку и слабую сверхширокоугольную камеру.

Xiaomi Redmi 17 4G

Среди моделей, которые стоят менее 200 евро, редакция также выделила Xiaomi Redmi 17 4G.

Смартфон оснащен 120-герцовым экраном, стереодинамиками, модулем NFC и батареей 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. При этом покупателю придется смириться с отсутствием записи видео в формате 4K.

Xiaomi Redmi 17C.

Еще один вариант для экономичных покупателей — Xiaomi Redmi 17C.

Модель предлагает 50-мегапиксельную камеру, большой экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 6000 мАч и повышенную прочность. Однако при значительной диагонали 6,9 дюйма разрешение экрана составляет всего 1640×720 пикселей.

Motorola Moto G15 Power

Покупателям, для которых важна автономность и быстрая зарядка, следует обратить внимание на Motorola Moto G15 Power.