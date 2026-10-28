Nvidia инвестирует $3 млрд в Meta для совместного развития ИИ-ассистента Muse

Американские технологические компании Nvidia и Meta объявили об углублении сотрудничества в отношении ассистента искусственного интеллекта Muse и связанных с ним моделей. В рамках сделки производитель микрочипов инвестирует 3 миллиарда долларов в выпуск акций материнской структуры Facebook.

Об этом сообщает Reuters.

Модели и агенты линейки Muse, работающие на аппаратной базе Nvidia, уже будут взаимодействовать с разработками производителя чипов для повышения производительности и сокращения операционных расходов.

Ассистент Muse (внутреннее кодовое название Hatch) является ключевым элементом стратегии главы Meta Марка Цукерберга по обеспечению ежедневных миллиардных пользователей сервисов компании так называемым «персональным суперинтеллектом».

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Система создана на базе открытого BИ-агента OpenClaw. Она способна получать доступ к электронной почте, календарям, платежным сервисам, медицинским данным, покупкам и разумным домашним устройствам, причем пользователи могут аннулировать этот доступ в любое время.

Рекордный выпуск и безопасность автономных систем

Ранее корпорация Meta увеличила объем размещения собственных акций до 97,5 миллиарда долларов, что явилось самым большим привлечением финансирования в ее истории. Решение было принято на фоне наращивания капиталовложений в инфраструктуру искусственного интеллекта.