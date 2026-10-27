Биржевой холдинг в Украине: НКЦБФР озвучила свою позицию

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку поддерживает создание инфраструктурно-биржевого холдинга в Украине и привлечение стратегического инвестора. В то же время, регулятор настаивает на законодательных гарантиях, которые должны обеспечить государству влияние на управление критической инфраструктурой, а участникам рынка равный доступ к ней.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

В последние дни активизировалась дискуссия по созданию инфраструктурно-биржевого холдинга в Украине. В НКЦБФР объяснили позицию Комиссии относительно будущей модели его работы.

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Зачем Украине биржевой холдинг

В первую очередь, Комиссия поддерживает создание холдинга. Соответствующий Меморандум от 11 июля 2025 года предусматривает совместное обязательство по консолидации биржи, Расчетного центра и другой рыночной инфраструктуры.

Инфраструктура является распыленной, недостаточно капитализированной и технологически отсталой. В таком состоянии ей будет сложно отвечать потребностям послевоенного обновления и требованиям Европейского Союза. Создание холдинга с привлечением стратегического инвестора может стать одним из ключевых инструментов развития рынка.

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Правительственный законопроект № 16038 предусматривает объединение биржи, Расчетного центра и смежной инфраструктуры в один холдинг, а также привлечение стратегического инвестора по результатам конкурса. НКЦБФР поддерживает это направление реформы.

«Позиция Комиссии по этой дискуссии проста и не меняется с августа. Она изложена в письмах к правительству и профильному Комитету и сводится к четырем принципам», — говорится в сообщении.

Четыре принципа создания холдинга

1. Государство сохраняет 25% + 1 акцию и стратегические права

Государство должно сохранить блокировочный пакет акций, а также получить реальные механизмы воздействия на ключевые решения. Для этого предлагается предусмотреть обязательный корпоративный договор и закрепить список стратегических прав государства непосредственно в законе, а не только в приложении к соглашению.

Без участия государства не должны приниматься решения о месте проведения клиринга и расчетов, продажи контрольного пакета акций и изменения профиля деятельности.

Так работают все государства, допускавшие стратегического инвестора в критическую инфраструктуру.

2. Расчетный центр открыт для всех

Все биржи должны получить равный и недискриминационный доступ к клирингу и расчетам на рыночных условиях.

Эти требования необходимо учесть уже при подготовке законодательства о холдинге. Это позволит избежать необходимости пересматривать договоренности с инвестором в процессе дальнейшей адаптации украинского законодательства к нормам ЕС.

3. Холдинг не получает монопольного статуса

Создание холдинга не должно ограничивать конкуренцию на рынке. Остальные биржи, клиринговые учреждения и платформы должны сохранить возможность работать.

4. НКЦБФР остается единственным регулятором

В законе необходимо прямо определить, что холдинг и вся инфраструктурная группа будут находиться под наблюдением НКЦБФР.

По мнению Комиссии, инвестор должен четко понимать, какой орган устанавливает правила работы рынка и контролирует их соблюдение.

Кроме этих четырех принципов, Комиссия готова совместно с правительством и профильным комитетом проработать еще три вопроса: комплексные критерии отбора инвестора, требования других акционеров холдинга и долю акций в свободном обращении.

При отборе инвестора предлагается учитывать не только размер вклада, но и технологические возможности, опыт и план развития рынка. В то же время, наличие акций биржи в свободном обращении и их обращение на самой бирже рассматриваются как один из показателей открытости рынка.