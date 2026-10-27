0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Биржевой холдинг в Украине: НКЦБФР озвучила свою позицию

Фондовый рынок
170
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Комиссия поддерживает создание холдинга
Комиссия поддерживает создание холдинга
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку поддерживает создание инфраструктурно-биржевого холдинга в Украине и привлечение стратегического инвестора. В то же время, регулятор настаивает на законодательных гарантиях, которые должны обеспечить государству влияние на управление критической инфраструктурой, а участникам рынка равный доступ к ней.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
В последние дни активизировалась дискуссия по созданию инфраструктурно-биржевого холдинга в Украине. В НКЦБФР объяснили позицию Комиссии относительно будущей модели его работы.

Зачем Украине биржевой холдинг

В первую очередь, Комиссия поддерживает создание холдинга. Соответствующий Меморандум от 11 июля 2025 года предусматривает совместное обязательство по консолидации биржи, Расчетного центра и другой рыночной инфраструктуры.
Инфраструктура является распыленной, недостаточно капитализированной и технологически отсталой. В таком состоянии ей будет сложно отвечать потребностям послевоенного обновления и требованиям Европейского Союза. Создание холдинга с привлечением стратегического инвестора может стать одним из ключевых инструментов развития рынка.
Место для вашей рекламы
Читайте также
Правительственный законопроект № 16038 предусматривает объединение биржи, Расчетного центра и смежной инфраструктуры в один холдинг, а также привлечение стратегического инвестора по результатам конкурса. НКЦБФР поддерживает это направление реформы.
«Позиция Комиссии по этой дискуссии проста и не меняется с августа. Она изложена в письмах к правительству и профильному Комитету и сводится к четырем принципам», — говорится в сообщении.

Четыре принципа создания холдинга

1. Государство сохраняет 25% + 1 акцию и стратегические права

Государство должно сохранить блокировочный пакет акций, а также получить реальные механизмы воздействия на ключевые решения. Для этого предлагается предусмотреть обязательный корпоративный договор и закрепить список стратегических прав государства непосредственно в законе, а не только в приложении к соглашению.
Без участия государства не должны приниматься решения о месте проведения клиринга и расчетов, продажи контрольного пакета акций и изменения профиля деятельности.
Так работают все государства, допускавшие стратегического инвестора в критическую инфраструктуру.

2. Расчетный центр открыт для всех

Все биржи должны получить равный и недискриминационный доступ к клирингу и расчетам на рыночных условиях.
Эти требования необходимо учесть уже при подготовке законодательства о холдинге. Это позволит избежать необходимости пересматривать договоренности с инвестором в процессе дальнейшей адаптации украинского законодательства к нормам ЕС.

3. Холдинг не получает монопольного статуса

Создание холдинга не должно ограничивать конкуренцию на рынке. Остальные биржи, клиринговые учреждения и платформы должны сохранить возможность работать.

4. НКЦБФР остается единственным регулятором

В законе необходимо прямо определить, что холдинг и вся инфраструктурная группа будут находиться под наблюдением НКЦБФР.
По мнению Комиссии, инвестор должен четко понимать, какой орган устанавливает правила работы рынка и контролирует их соблюдение.
Кроме этих четырех принципов, Комиссия готова совместно с правительством и профильным комитетом проработать еще три вопроса: комплексные критерии отбора инвестора, требования других акционеров холдинга и долю акций в свободном обращении.
При отборе инвестора предлагается учитывать не только размер вклада, но и технологические возможности, опыт и план развития рынка. В то же время, наличие акций биржи в свободном обращении и их обращение на самой бирже рассматриваются как один из показателей открытости рынка.
«Для государства это вопрос безопасности. Через эту инфраструктуру проходят расчеты по ОВГЗ — более 80% оборота организованного рынка — и через нее пойдет капитал восстановления. Воюющая страна не может себе позволить не иметь голоса в решениях о том, где и как рассчитываются за его долг. Для рынка это вопросы выживания. Брокеры и управляющие компании регулятора. Им нужна честная конкуренция, потому что без нее они становятся клиентами монополиста без права выбора», — отмечают в НКЦБФР.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Фондовый рынокФондовая биржа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems