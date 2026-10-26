Минфин выбрал советника по продаже Укргазбанка и Сенс Банка

Министерство финансов Украины привлекло международную финансовую группу Rothschild & Co к подготовке продажи государственных пакетов акций «Укргазбанка» и «Сенс Банка». Соответствующие договоры о предоставлении услуг финансового советника подписали Минфин, оба банка и NM Rothschild & Sons Limited, входящая в группу Rothschild & Co.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Rothschild & Co выбрано по результатам конкурсного отбора. Подписание договоров с финансовым советником является шагом в подготовке к приватизации и не означает смены собственника банков. Укргазбанк и Сенс Банк работают в обычном режиме, выполняют обязательства перед клиентами, в том числе по депозитам, и обеспечивают непрерывность банковских услуг», — сказано в сообщении.

Какие задачи будет выполнять финансовый советник

Группа имеет многолетний опыт консультирования правительств и государственных компаний, участия в приватизационных проектах и ​​сопровождения международных соглашений по слиянию и поглощению. Rothschild & Co будет предоставлять услуги в консорциуме FinPoint, украинской инвестиционно-банковской компанией.

Согласно договорам советник будет предоставлять комплексные финансовые консультации, в частности:

скоординирует анализ деятельности банков (due diligence), в том числе для определения стартовой цены продажи;

подготовит информацию о банках для потенциальных инвесторов;

представит банки на международном рынке и привлечет инвесторов;

будет способствовать организации конкурса по продаже пакетов акций.

Привлечение финансового советника является одним из ключевых этапов подготовки к приватизации, предусмотренных Законом Украины «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков».

Напомним, ранее Finance.ua писал , что президент Владимир Зеленский заявил о необходимости либерализации банковской сферы и отдельно выделил «Сенс Банк», подчеркнув, что банк должен быть приватизирован уже в этом году.

Также мы писали , что правительство планирует в 2027 году начать процедуру продажи государственных Сенс Банка и Укргазбанка. Это одна из экономических целей, предусмотренных проектом программы деятельности Кабинета Министров.