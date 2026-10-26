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Минфин выбрал советника по продаже Укргазбанка и Сенс Банка

Фондовый рынок
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Rothschild & Co избран по результатам конкурсного отбора
Rothschild & Co избран по результатам конкурсного отбора
Министерство финансов Украины привлекло международную финансовую группу Rothschild & Co к подготовке продажи государственных пакетов акций «Укргазбанка» и «Сенс Банка». Соответствующие договоры о предоставлении услуг финансового советника подписали Минфин, оба банка и NM Rothschild & Sons Limited, входящая в группу Rothschild & Co.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Rothschild & Co выбрано по результатам конкурсного отбора. Подписание договоров с финансовым советником является шагом в подготовке к приватизации и не означает смены собственника банков. Укргазбанк и Сенс Банк работают в обычном режиме, выполняют обязательства перед клиентами, в том числе по депозитам, и обеспечивают непрерывность банковских услуг», — сказано в сообщении.

Какие задачи будет выполнять финансовый советник

Группа имеет многолетний опыт консультирования правительств и государственных компаний, участия в приватизационных проектах и ​​сопровождения международных соглашений по слиянию и поглощению. Rothschild & Co будет предоставлять услуги в консорциуме FinPoint, украинской инвестиционно-банковской компанией.
Согласно договорам советник будет предоставлять комплексные финансовые консультации, в частности:
  • скоординирует анализ деятельности банков (due diligence), в том числе для определения стартовой цены продажи;
  • подготовит информацию о банках для потенциальных инвесторов;
  • представит банки на международном рынке и привлечет инвесторов;
  • будет способствовать организации конкурса по продаже пакетов акций.
Привлечение финансового советника является одним из ключевых этапов подготовки к приватизации, предусмотренных Законом Украины «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент Владимир Зеленский заявил о необходимости либерализации банковской сферы и отдельно выделил «Сенс Банк», подчеркнув, что банк должен быть приватизирован уже в этом году.
Также мы писали, что правительство планирует в 2027 году начать процедуру продажи государственных Сенс Банка и Укргазбанка. Это одна из экономических целей, предусмотренных проектом программы деятельности Кабинета Министров.
В октябре 2026 года Кабинет Министров создал комиссию по продаже государственных пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка. К ее работе могут приобщаться представители международных финансовых организаций и институтов ЕС.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
УкргазбанкСенс БанкГосбанкиМинфин
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