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САП просит передать арестованные средства залога Галущенко в управление АРМА

Фондовый рынок
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САП просит передать арестованные средства залога Галущенко в управление АРМА
САП просит передать арестованные средства залога Галущенко в управление АРМА
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит передать в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) 150 млн грн, которые внесли в залог бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
Об этом сообщает hromadske.
Как пояснил прокурор САП Виталий Рыбалкин, средства, внесенные за Галущенко, являются вещественным доказательством по делу по операции «Форест Гамп».
«Эти средства, хоть и переведены в безналичной форме, подпадают под вещественное доказательство. Они арестованы на казначейском счете ВАКС», — отметил прокурор.
Он добавил, что после передачи этих средств в управление АРМА агентство сможет купить за них облигации и тем самым уберечь их от инфляции.
«Какие основания для передачи в АРМА? Стоимостной критерий — если средств больше, чем пороговая сумма. Последняя составляющая ареста имущества — где мы должны его хранить. По общему правилу, средства, являющиеся вещественными доказательствами, вносятся на депозитный счет органа досудебного расследования. Но если это большая сумма средств, чтобы не терять их стоимость, потому что их инфляция быстро „съедает“, УПК предусмотрена передача в АРМА на управление. Они приобретают облигации 17%. Государство получит эти 150 млн грн с облигацией, может пустить их на что-нибудь полезное. Плюс процент, чтобы инфляционные факторы не влияли на стоимость этого арестованного доказательства», — пояснил прокурор.
Адвокаты-представители Галущенко раскритиковали прокурора за «бизнесовый подход» по арестованным средствам.
На заседание в Апелляционной палате ВАКС пришел представитель только одного из четырех ООО, вносивших залог за Галущенко. Сам бывший министр тоже не явился. По просьбе адвокатов о дополнительном времени для подготовки суд отложил заседание на ноябрь.
10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, участники преступной организации выстроили масштабную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, на Энергоатом.
По материалам:
Finance.ua
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