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В Украине хотят финансировать энергетическую устойчивость городов через муниципальные облигации

Фондовый рынок
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Муниципальные облигации могут стать одним из дополнительных источников финансирования
Муниципальные облигации могут стать одним из дополнительных источников финансирования
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку работает над развитием муниципальных облигаций в качестве инструмента привлечения инвестиций в проекты украинских общин. Одним из приоритетных направлений их использования может стать финансирование энергетической устойчивости городов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
«В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру украинские общины нуждаются в дополнительных ресурсах для обеспечения стабильного электро- и теплоснабжения. Речь идет, в частности, о развитии распределенной генерации, установлении когенерационных установок, модернизации энергетической инфраструктуры и реализации других проектов, от которых зависит бесперебойная работа больниц, школ, транспорта и коммунальных предприятий», — говорится в сообщении.

На что общины могут направить привлеченные средства

Муниципальные облигации могут стать одним из дополнительных источников финансирования таких проектов наряду с бюджетными средствами, кредитами и международной помощью.
Механизм предусматривает привлечение средств инвесторов через выпуск облигаций местного займа. Община получает финансовый ресурс для реализации определенных проектов и берет на себя обязательство по его возвращению в соответствии с условиями выпуска.
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В то же время, использование этого инструмента требует ответственного финансового планирования.
Каждый проект должен основываться на экономически обоснованной модели, учитывать долговую нагрузку местного бюджета и предусматривать понятные условия потенциальных инвесторов.

НКЦБФР работает над упрощением процедур выпуска облигаций

Для развития этого направления НКЦБФР проводит консультации с представителями территориальных общин, профильного Комитета Верховной Рады Украины, Министерства финансов и других заинтересованных сторон.
Одной из практических задач регулятора есть упрощение процедур выпуска и регистрации муниципальных облигаций.
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Комиссия уже оптимизировала отдельные регуляторные процедуры, в частности, предусмотрела возможность электронной подачи документов и сократила сроки прохождения основных регистрационных этапов.
Эти изменения призваны уменьшить административную нагрузку на органы местного самоуправления и сделать инструмент более доступным для общин.

Что нужно для запуска инвестиционных проектов

Следующим важным этапом является подготовка общинами инвестиционных проектов, отвечающих законодательным требованиям и обоснованной финансовой модели.
Для этого необходима дальнейшая координация между органами местного самоуправления, Министерством финансов, регулятором и потенциальными участниками рынка.
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НКЦБФР рассматривает развитие муниципальных облигаций как часть более широкой задачи — направление ресурсов рынка капитала на восстановление инфраструктуры, повышение устойчивости общин и развитие местной экономики.
Комиссия продолжит работу над усовершенствованием регуляторных процедур и развитием взаимодействия с общинами для практического использования этого финансового инструмента.
По материалам:
Finance.ua
ОблигацииФондовый рынок
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