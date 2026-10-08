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НКЦБФР предлагает упростить процедуры для институтов совместного инвестирования

Фондовый рынок
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Комиссия упрощает представление документов
Комиссия упрощает представление документов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила два проекта изменений в нормативные акты, регулирующие деятельность институтов совместного инвестирования (ИСИ).
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Предложенные изменения должны упростить подготовку и предоставление документов компаниями по управлению активами и фондами, а также уточнить отдельные требования к процедурам регистрации.
В частности, изменения касаются регистрации проспекта эмиссии и выпуска инвестиционных сертификатов паевого фонда, а также регламентов ИСИ.
Проспект эмиссии — это документ, содержащий ключевую информацию о выпуске ценных бумаг и условиях их размещения. Он дает инвестору информацию, необходимую для оценки инвестиции и связанных с ней рисков.

Комиссия предлагает сократить список документов

Одно из предложенных изменений касается сравнительных таблиц. Их предлагают исключить из перечня документов, которые подаются при внесении изменений в регламент ИСИ, а также проспект эмиссии и регламент паевого фонда. Это уменьшит объем документов, которые необходимо готовить и подавать в Комиссию.
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Отдельно уточняется порядок предоставления документов для регистрации проспекта эмиссии и выпуска инвестиционных сертификатов паевого фонда. Инвестиционные сертификаты подтверждают участие инвестора в паевом фонде и его право на долю в активах фонда в соответствии с количеством приобретенных сертификатов.
Компания по управлению активами должна подавать заявление и необходимые документы не позднее чем за 30 рабочих дней до истечения соответствующего срока.

Уточняются требования к корпоративным фондам

Также Комиссия уточняет перечень документов, которые корпоративный фонд должен подавать при внесении изменений в свой регламент — например, в случае изменения названия фонда.
Если при рассмотрении документов меняются сведения, указанные в поданных справках, фонд должен предоставить Комиссии обновленные справки не позднее третьего рабочего дня с момента возникновения таких изменений.
В результате предложенные изменения должны сделать процедуры более понятными для участников рынка, сократить лишние документы и более четко определить требования к их подаче.
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
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