Anthropic подала заявку на IPO и планирует привлечь рекордную сумму

Anthropic, разработчик чата Claude, подала заявку на первоначальное публичное размещение акций (IPO) и приблизилась к выходу на биржу. Компания планирует начать торги на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT. Если размещение состоится, Anthropic станет первой компанией из разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта, которая выйдет на биржу.

Anthropic стремится провести IPO рекордного масштаба

Организаторами IPO выступают инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. Как пишет Bloomberg, Anthropic может приступить к официальному продвижению размещения уже в течение недели с 9 ноября.

По словам источников, осведомленных о планах компании, она стремится привлечь сумму, соизмеримую с рекордным IPO SpaceX, или даже превзойти его по масштабу.

Зачем Anthropic выходит на биржу