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Anthropic подала заявку на IPO и планирует привлечь рекордную сумму

Фондовый рынок
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Anthropic стремится провести IPO рекордного масштаба
Anthropic стремится провести IPO рекордного масштаба
Anthropic, разработчик чата Claude, подала заявку на первоначальное публичное размещение акций (IPO) и приблизилась к выходу на биржу. Компания планирует начать торги на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT. Если размещение состоится, Anthropic станет первой компанией из разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта, которая выйдет на биржу.

Anthropic стремится провести IPO рекордного масштаба

Организаторами IPO выступают инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. Как пишет Bloomberg, Anthropic может приступить к официальному продвижению размещения уже в течение недели с 9 ноября.
По словам источников, осведомленных о планах компании, она стремится привлечь сумму, соизмеримую с рекордным IPO SpaceX, или даже превзойти его по масштабу.

Зачем Anthropic выходит на биржу

Выход на биржу должен помочь Anthropic привлечь значительные средства для дальнейшего развития ИИ и сохранить преимущество конкурентам. Разработка передовых моделей искусственного интеллекта требует огромных инвестиций: компании отрасли тратят сотни миллиардов долларов на вычислительные мощности и усовершенствование своих систем.
По материалам:
mezha.media
AnthropicIPO
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