В Украине планируют создать новую фондовую биржу
В Украине рассматривается возможность запуска новой фондовой биржи.
Об этом заявил начальник управления корпоративных прав и депозитарной деятельности Национального банка Украины Андрей Супрун в ходе дискуссии «Рынок капитала: почему буксует и что с этим делать», организованной Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в рамках консорциума RRR4U, передает Delo.ua.
По его словам, в рамках меморандума планируется создать холдинговую компанию, акционерами которой станут международные финансовые организации, а также украинские и иностранные партнеры.
Она будет владеть новой фондовой биржей, контрольным пакетом акций Расчетного центра (83%) и миноритарной долей Национального депозитария Украины. Контрольный пакет НИУ (50%+1 акция) останется в собственности НБУ.
Супрун подчеркнул, что новая модель инфраструктуры рынка капитала уже согласована с МВФ и ЕБРР.
Читайте также
«Представим, что одним из акционеров нашей инфраструктуры стал Nasdaq или Deutsche Börse. Даст ли это положительный импульс для развития внутреннего рынка и взаимодействия с международными рынками с точки зрения экспертизы, технологий и инвестиций? Ответ очевиден», — отметил представитель НБУ.
Он подчеркнул, что реформа инфраструктуры фондового рынка продолжается уже десятилетиями. Пора перейти к следующему этапу — созданию качественных финансовых инструментов и формированию ликвидного рынка с участием широкого круга национальных и иностранных инвесторов.
Напомним, по меньшей мере каждый десятый розничный инвестор уже использует ChatGPT, чтобы выбирать, какие акции купить, что подпитывает настоящий бум на рынке работодателей (robo-advisory). Благодаря искусственному интеллекту любой может самостоятельно подбирать акции, следить за их динамикой и получать инвестиционный анализ, который раньше был доступен только крупным банкам или институциональным инвесторам.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку рассматривает возможность продажи около 7% акций прибыльных государственных компаний в свободное обращение. Речь идет о крупных предприятиях, которые каждый год платят дивиденды и остаются стратегически важными для государства. В качестве примеров Магомедов назвал НАК «Нафтогаз Украины», «Энергоатом» и «ПриватБанк».
Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине планируют создать новую фондовую биржу
Morgan Stanley повысил цену акций Apple после успеха iPhone 17
Исчезли из продажи все официальные iPhone 17: почему так
Citibank закрывает большинство счетов в россии
НКЦБФР обновляет правила учета долей в ООО и ОДО
Стоимость OpenAI достигла $500 млрд после масштабной продажи акций