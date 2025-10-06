В Украине планируют создать новую фондовую биржу Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

В Украине рассматривается возможность запуска новой фондовой биржи.

Об этом заявил начальник управления корпоративных прав и депозитарной деятельности Национального банка Украины Андрей Супрун в ходе дискуссии «Рынок капитала: почему буксует и что с этим делать», организованной Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в рамках консорциума RRR4U, передает Delo.ua.

По его словам, в рамках меморандума планируется создать холдинговую компанию, акционерами которой станут международные финансовые организации, а также украинские и иностранные партнеры.

Она будет владеть новой фондовой биржей, контрольным пакетом акций Расчетного центра (83%) и миноритарной долей Национального депозитария Украины. Контрольный пакет НИУ (50%+1 акция) останется в собственности НБУ.

Супрун подчеркнул, что новая модель инфраструктуры рынка капитала уже согласована с МВФ и ЕБРР.

«Представим, что одним из акционеров нашей инфраструктуры стал Nasdaq или Deutsche Börse. Даст ли это положительный импульс для развития внутреннего рынка и взаимодействия с международными рынками с точки зрения экспертизы, технологий и инвестиций? Ответ очевиден», — отметил представитель НБУ.

Он подчеркнул, что реформа инфраструктуры фондового рынка продолжается уже десятилетиями. Пора перейти к следующему этапу — созданию качественных финансовых инструментов и формированию ликвидного рынка с участием широкого круга национальных и иностранных инвесторов.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку рассматривает возможность продажи около 7% акций прибыльных государственных компаний в свободное обращение. Речь идет о крупных предприятиях, которые каждый год платят дивиденды и остаются стратегически важными для государства. В качестве примеров Магомедов назвал НАК «Нафтогаз Украины», «Энергоатом» и «ПриватБанк».

