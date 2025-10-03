0 800 307 555
Citibank закрывает большинство счетов в россии

Фондовый рынок
Citibank предупредил, что с 1 ноября прекращает начисление процентов, а также поддержку всех сберегательных и накопительных счетов в рф, сообщает The Moscow Times.
В прошлом году банк остановил обслуживание дебетовых карт и операции через российскую «Систему быстрых платежей», переводы, снятие наличных через терминалы. В ноябре 2024 года Citibank закрыл последнее отделение для розничных клиентов в москве.
Citigroup планировала продажу розничного бизнеса в россии еще в начале 2021 года, а после вторжения в Украину фактически перешла к его постепенному сворачиванию. С начала 2022 года портфель кредитов сократился на 98%, объем вкладов физлиц и средств на корпоративных счетах — в 90−150 раз.
После начала войны большинство западных банков заявили о выходе с российского рынка, но продать свой бизнес в россии смогли лишь отдельные игроки, в частности Societe Generale, ING и Goldman Sachs. Продажа российского актива Raiffeisen блокирует Кремль, стремясь сохранить «финансовые мосты» из ЕС.
Однако европейские банки в рф также постепенно сворачивают деятельность: Raiffeisen в августе прошлого года ограничил международные переводы для большинства клиентов, UniCredit 1 октября объявил о прекращении приема новых корпоративных клиентов и повышении тарифов в 8−10 раз. Оба находятся под давлением ЕЦБ, который требует быстро сворачивать операции в рф.
Ранее сообщалось, что ЕС готовит решение о снятии санкций с активов, связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International убытки, которые банк был вынужден уплатить в россии.
Речь идет о пакете акций строительной компании Strabag ориентировочной стоимостью 2 млрд евро.
По материалам:
Фінансовий клуб
