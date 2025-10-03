0 800 307 555
Исчезли из продажи все официальные iPhone 17: почему так

Менее чем через неделю после того, как в Украине стартовали продажи долгожданных смартфонов IPhone 17 поколения, крупнейшие украинские ритейлеры электроники исчерпали все запасы.
Это может быть связано с ограниченными поставками гаджетов в страну.
Компания-производитель Apple официально представила iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новую тонкую модель iPhone Air 9 сентября. Украина оказалась во второй волне поставок, поэтому официальные продажи в нашей стране начались 26 сентября, а за несколько дней до этого покупатели могли оформить предзаказ у официального реселлера.
Как показал собственный мониторинг OBOZ.UA, не прошло и недели, как в крупнейших сетях электроники найти iPhone 17 стало невозможно. На сайтах компаний, предлагающих оформить предзаказ, значится «Скоро», «Нет в наличии» или «Скоро в продаже»:
Недавно сообщалось, что некоторые владельцы iPhone 17 обратились на форумы поддержки Apple с просьбой о помощи по периодическим провалам Wi-Fi-соединения. Эти конкретные сообщения относятся только к новому семейству устройств iPhone 17.
Одной общей чертой является то, что Wi-Fi, а иногда и Bluetooth, пропадает, когда iPhone 17 заблокирован или разблокирован.
Некоторые пользователи, сообщающие об этом, говорят, что соединение затем сбрасывается через несколько секунд.
