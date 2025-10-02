Финансовым компаниям упростили доступ к эквайрингу и переводу средств
Национальный банк Украины обновил правила для финансовых компаний, желающих получить статус платежного учреждения.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Реформа отвечает требованиям Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ. По словам регулятора, новый порядок позволит усовершенствовать регулирование деятельности финансовых компаний.
Что предусматривают изменения:
- финансовая компания с лицензией, которая предоставляет услуги перевода средств без открытия счета или осуществляет эквайринг платежных инструментов, может получить статус платежного учреждения без прерывания работы;
- компании, которые планируют заниматься эквайрингом, могут одновременно обращаться в НБУ для получения статуса платежного учреждения и получения права на предоставление этой услуги;
- определены требования, которым должны отвечать финансовые компании до и после получения статуса платежного учреждения;
- если компания имеет лицензию на валютные операции, она сохраняется после получения статуса платежного учреждения;
- НБУ урегулировал порядок принятия решений по таким заявлениям.
Напомним, что Национальный банк Украины предложил изменения в порядок аутентификации на платежном рынке. Главная цель — снизить риски мошенничества и повысить надежность работы платежной инфраструктуры. Обновления призваны гармонизировать украинское законодательство в сфере платежных услуг с нормами Европейского Союза.
Поделиться новостью
Также по теме
Финансовым компаниям упростили доступ к эквайрингу и переводу средств
Raiffeisen Bank не смог продать свою долю в россии: кремль выступил против сделки
«Укрпочта» ко дню Защитников выпустила новую марку (фото)
ФГВФЛ выставил на этой неделе на продажу активы банков-банкротов на 255,2 млн гривен
ПриватБанк выставил на аукцион стадион «Днепр-Арена» и тренировочную базу
ТОП-5 экспортеров сахара в 2024/25 маркетинговом году