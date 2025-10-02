0 800 307 555
ру
Финансовым компаниям упростили доступ к эквайрингу и переводу средств

Фондовый рынок
22
Национальный банк Украины обновил правила для финансовых компаний, желающих получить статус платежного учреждения.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Реформа отвечает требованиям Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ. По словам регулятора, новый порядок позволит усовершенствовать регулирование деятельности финансовых компаний.

Что предусматривают изменения:

  • финансовая компания с лицензией, которая предоставляет услуги перевода средств без открытия счета или осуществляет эквайринг платежных инструментов, может получить статус платежного учреждения без прерывания работы;
  • компании, которые планируют заниматься эквайрингом, могут одновременно обращаться в НБУ для получения статуса платежного учреждения и получения права на предоставление этой услуги;
  • определены требования, которым должны отвечать финансовые компании до и после получения статуса платежного учреждения;
  • если компания имеет лицензию на валютные операции, она сохраняется после получения статуса платежного учреждения;
  • НБУ урегулировал порядок принятия решений по таким заявлениям.
Напомним, что Национальный банк Украины предложил изменения в порядок аутентификации на платежном рынке. Главная цель — снизить риски мошенничества и повысить надежность работы платежной инфраструктуры. Обновления призваны гармонизировать украинское законодательство в сфере платежных услуг с нормами Европейского Союза.
По материалам:
Finance.ua
НБУ

