Ассоциация сахарников Украины «Укрсахар» определила ТОП-5 экспортеров сахара в 2024/25 маркетинговом году.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Лидерами по объемам экспорта стали:

Радеховский сахар

Астарта-Киев

Укрпроминвест-Агро

Аспик Групп

Теофипольский сахарный завод.

Совокупно эти пять компаний сформировали 87% от общего объема экспорта сахара в прошлом МГ.

Напомним, что в 2024/25 МГ (сентябрь 2024 — август 2025) Украина поставила на внешние рынки 580 тыс. тонн сахара на общую сумму 294 млн долларов США.

