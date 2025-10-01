ТОП-5 экспортеров сахара в 2024/25 маркетинговом году
Ассоциация сахарников Украины «Укрсахар» определила ТОП-5 экспортеров сахара в 2024/25 маркетинговом году.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
Лидерами по объемам экспорта стали:
- Радеховский сахар
- Астарта-Киев
- Укрпроминвест-Агро
- Аспик Групп
- Теофипольский сахарный завод.
Совокупно эти пять компаний сформировали 87% от общего объема экспорта сахара в прошлом МГ.
Напомним, что в 2024/25 МГ (сентябрь 2024 — август 2025) Украина поставила на внешние рынки 580 тыс. тонн сахара на общую сумму 294 млн долларов США.
