ТОП-5 экспортеров сахара в 2024/25 маркетинговом году

Ассоциация сахарников Украины «Укрсахар» определила ТОП-5 экспортеров сахара в 2024/25 маркетинговом году.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
Лидерами по объемам экспорта стали:
  • Радеховский сахар
  • Астарта-Киев
  • Укрпроминвест-Агро
  • Аспик Групп
  • Теофипольский сахарный завод.
Совокупно эти пять компаний сформировали 87% от общего объема экспорта сахара в прошлом МГ.
Напомним, что в 2024/25 МГ (сентябрь 2024 — август 2025) Украина поставила на внешние рынки 580 тыс. тонн сахара на общую сумму 294 млн долларов США.
По материалам:
Finance.ua
