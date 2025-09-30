0 800 307 555
Венчурные инвестиции в оборонные стартапы Европы достигли рекорда в $1,5 млрд

Фондовый рынок
19
В 2025 году инвестиции в европейские оборонные технологии достигли рекордных $1,5 млрд, что составляет 6,2% общего венчурного финансирования в Европе.
Об этом говорится в отчете The State of Defence Tech 2025 года.
Согласно отчету компаний Dealroom и Resilience Media, 2025 стал самым активным для оборонных стартапов Европы: объем венчурных инвестиций вырос до $1,5 млрд. Самый большой раунд финансирования 600 млн евро ($698,5 млн), который в июне привлек немецкий стартап Helsing.
Количество инвесторов в секторе продолжает расти и до конца года может стать в четыре раза больше, чем в 2019 году.
Европа усиливает позиции в квантовых технологиях, где ее доля в мировых инвестициях достигает 88%. В то же время, регион существенно отстает в космических проектах (12% от глобальных инвестиций) и производстве чипов для ИИ (6%). США вместо этого доминируют в венчурном инвестировании в оборону, обеспечив 85% объема среди стран НАТО.
Специалисты предупреждают, что отставание в космосе и полупроводниках может ослабить устойчивость Европы к безопасности. В то же время, страны региона уже сотрудничают с американскими производителями чипов для расширения инфраструктуры ИИ. Правительства Великобритании и Франции также инвестируют в развитие дронов и автономных систем, чтобы сократить разрыв с США.
По материалам:
vctr.media
