Прибыли украинских предприятий в 4,4 раза превысили убытки в первом полугодии 2025 года
За январь-июнь 2025 финансовый результат крупных и средних предприятий Украины был положительным, полученная прибыль превысила убытки в 4,4 раза.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Основные показатели
- сумма прибыли — 555,7 млрд грн;
- доля прибыльных предприятий — 74,3%;
- общий ущерб — 126,9 млрд грн.
Лидеры по прибыли
Наибольший объем прибыли зафиксирован в следующих видах деятельности:
- промышленность — 203,8 млрд грн;
- страховая и финансовая деятельность — 167,9 млрд грн;
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 87,2 млрд грн.
Самые большие убытки
Часть предприятий понесла значительные потери. Наибольшие суммы убытка пришлись на:
- промышленность — 74,4 млрд грн;
- оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 18,5 млрд грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность — 18,2 млрд. грн.
Напомним, количество компаний и ФЛП в Клубе белого бизнеса уменьшилось на 26% за последний квартал. По состоянию на сегодняшний день в обновленном перечне — 6 619 компаний и 530 ФЛПов. За квартал из перечня выбыли 3 227 компаний, а прибавилось всего 940. Также количество предприятий с закрытыми данными уменьшилось с 33 до 24.
Основными препятствиями для бизнеса остаются нехватка рабочей силы, риски безопасности и рост цен, а главное ожидание предпринимателей — завершение войны.
