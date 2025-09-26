GlobalLogic расширяется в Европе: компания получит офисы в новых странах
Компания Hitachi объявила о намерении приобрести немецкую компанию synvert. Сделку реализуют через американское подразделение GlobalLogic, входящее в группу Hitachi. Продавцом выступит инвестиционный фонд Maxburg, специализирующийся на технологических компаниях в немецкоязычном регионе.
Об этом сообщает GlobalLogic.
Приобретение должно ускорить внедрение комплекса решений HMAX, объединяющих Agentic и Physical AI для развития бизнес-моделей и повышения операционной автономии. Это позволит расширить возможности Hitachi в области данных, консалтинга и искусственного интеллекта, а также укрепить присутствие в Европе и Ближнем Востоке.
О synvert
synvert — консалтинговая компания в сфере данных и искусственного интеллекта. Она работает более чем с 200 клиентами, помогая им создавать бизнес-модели на основе данных, внедрять AI-решения и оптимизировать операции. Компания имеет партнерства с Databricks, Snowflake, AWS, Microsoft Azure и Google Cloud.
В synvert работает более 550 специалистов в Германии, Швейцарии, Испании, Португалии и Ближнем Востоке. С 1991 г. компания реализовала более 3000 проектов в финансовой, производственной, энергетической, страховой и государственной сферах.
Цель приобретения synvert
Клиенты получат преимущества от платформы «прежде всего», и индустриализированного MLOps: более быстрое внедрение ИИ, ответственное масштабирование со встроенными контролями и возможность добавления управляемых сервисов для повышения устойчивости и снижения общей стоимости владения.
Интегрируя компетенции synvert с платформой GlobalLogic VelocityAI и цифровой инженерией, Hitachi усилит ценность на всем жизненном цикле данных и готовится предлагать масштабируемые, безопасные и готовые к производству решения Agentic и Physical AI в различных отраслях.
Maxburg завершил успешное партнерство с synvert стратегическим соглашением с Hitachi. За последние пять лет synvert выросла у одного из ведущих поставщиков услуг в сфере данных и ИИ в регионе EMEA, увеличив продажи и прибыльность в 8 раз благодаря дисциплинированному исполнению и сильному руководству. Условия соглашения не разглашаются.
