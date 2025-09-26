0 800 307 555
ру
Ryanair сокращает рейсы в Испанию: какие конкуренты восполняют пробел

Фондовый рынок
3
Путешественники, планирующие отпуск на солнечных берегах Испании, в оживленных городах и среди исторических достопримечательностей, вскоре могут заметить меньше вариантов Ryanair на сайтах бронирования.
Об этом пишет Еuronews.
Гигант бюджетных авиакомпаний сокращает объем услуг, сокращая около 2 миллионов мест, и предупреждает о дальнейших сокращениях, если в Испании произойдет запланированное повышение аэропортовых сборов.
Но отступление Ryanair не закрывает двери для лоукост-рейсов в Испанию. Он оставил дверь открытой для конкурентов, которые соревнуются, чтобы восполнить пробел.
Ранее в этом месяце Ryanair объявила, что этой зимой сократит свою испанскую сеть на 16 процентов. Ее база в Сантьяго будет немедленно закрыта, а рейсы в Виго и Тенерифе-Норте будут приостановлены с января 2026 года. Маршруты из Астурии, Сантандера, Сарагосы и Витории также будут сокращены.
Авиакомпания уже сократила количество мест на 800 000 лет, прежде чем сократить еще на миллион в сентябре. Общая численность может возрасти почти до трех миллионов в следующем году, если испанский государственный оператор аэропорта Aena продолжит повышать сбор на 6,5%.
Однако поскольку лоукост-перевозчик сокращает свои услуги, другие европейские авиакомпании объявили о планах по его замене.
Испанская авиакомпания Vueling, входящая в состав International Airlines Group (IAG), которой, среди прочих, принадлежат British Airways и Iberia, этой зимой будет обслуживать почти 1,5 миллиона мест в Испанию.
Это включает 15-процентное увеличение количества мест из Сантьяго и 11-процентное увеличение по Тенерифе-Норте по сравнению с прошлым годом.
Более 578 000 мест будут доступны из Сантьяго и почти 900 000 из Тенерифе. Дополнительный самолет также присоединится к флоту в Сантьяго с середины декабря.
Авиакомпания добавит 28 еженедельных рейсов в такие направления, как Барселона, Майорка и Малага, тогда как Тенерифе Норте получит 25 дополнительных еженедельных рейсов в Валенсию, Аликанте и Барселону.
Wizz Air планирует запустить 40 новых маршрутов из Испании в марте 2026 года. Итого только Vueling, Iberia Express и Binter добавят более 430 000 мест по сравнению с прошлой зимой.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
