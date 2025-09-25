401,5 млн грн: в Киеве приватизировали завод «Квант» — Фонд госимущества
Как сообщает Фонд Госимущества Украины, стоимость государственного пакета акций размером 73,2784% в уставном капитале АО «Завод «КВАНТ» в ходе торгов выросла в 2,32 раза.
Команда ФГИУ провела успешный аукцион по приватизации государственного пакета акций размером 73,2784% в уставном капитале АО «Завод «КВАНТ». Торги проходили в электронной торговой системе «Prozorro.Продажи».
Читайте также
В торгах за объект соревновались 5 участников, что обусловило рост стоимости в 2,32 раза со стартовых — 172 961 546 гривен, до финальных — 401 500 000,00 гривен.
Наивысшую ставку за пакет акций компании предложил ООО «Дженерал Агро Трейд».
«Мы в очередной раз доказали, что прозрачная приватизация — это лучший путь для развития государственных предприятий. Аукцион по продаже АО „Завод КВАНТ“ завершился с хорошим результатом благодаря конкуренции участников. Это свидетельствует о высоком интересе к украинским активам. Мы уверены, что новый владелец модернизирует производственные мощности и создаст новые рабочие места. Средства от продажи пойдут на поддержку экономики и усиление обороноспособности страны. Мы продолжаем работать над тем, чтобы превращать государственные активы в эффективные бизнес-проекты», — отметила и.о. Главы Фонда госимущества Иванна Смачило.
АО «Завод «Квант» расположено в Голосеевском районе города Киева. Среди ключевых преимуществ — большая площадь производственных помещений и выгодное расположение, что создает дополнительные возможности для развития и ведения бизнеса.
Поделиться новостью
Также по теме
401,5 млн грн: в Киеве приватизировали завод «Квант» — Фонд госимущества
Акции оборонных компаний Европы подскочили после заявления Трампа об Украине
Топ-5 киевских ТРЦ заработали 2,8 млрд грн за полгода: кто в лидерах
АРМА начала рыночные консультации по управителю арестованным заводом «Бетонстрой» во Львове
Акции Apple восстановились после презентации новых iPhone
В Windows 11 вернули востребованную функцию, пропавшую еще в Windows Vista