Акции Apple восстановились после презентации новых iPhone

После презентации новых моделей iPhone, Apple Watch и AirPods котировки Apple выросли на 4% в понедельник, что позволило компании полностью отыграть потери 2025 года.
Об этом сообщает CNBC.
Теперь ее акции с начала года демонстрируют рост более чем на 2%, и Apple стала последней среди технологических гигантов, которая смогла выйти в положительную зону. Аналитики отмечают особо высокий спрос на iPhone 17 Air стоимостью $999, получивший первый за несколько лет существенный редизайн.
По оценкам Bank of America Securities, среднее время ожидания доставки новых смартфонов выросло до 18 дней против 10 дней в 2024 году, что свидетельствует об активных продажах.
Спрос оказался сильным и на китайском рынке, традиционно являющемся одним из ключевых для Apple, указывают эксперты, ссылаясь на длительные сроки предзаказов. Несмотря на успех новинок, Apple пока отстает от конкурентов в сфере искусственного интеллекта. Компания вкладывает гораздо меньше средств в AI-чипы и дата-центры, чем Google или Microsoft, а важное обновление голосового ассистента Siri отложено до 2026 года.
В то же время новые продукты уже содержат AI-функции: наушники AirPods Pro 3 способны автоматически переводить речь, а Apple Watch получили алгоритмы машинного обучения для предупреждения рисков повышенного давления.
