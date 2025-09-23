НКЦБФР нашла еще три сомнительных инвестпроекта
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) расширила список финансовых проектов, которые могут быть рисковыми.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
«Сейчас список содержит 447 проекта, в отношении которых существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства. Их можно пересмотреть на официальном сайте Комиссии в разделе „Защита прав инвесторов“», — сказано в сообщении.
К списку сомнительных инвестиционных проектов добавили:
Напоминаем, что к сомнительным инвестиционным проектам относится деятельность, в которой прослеживаются признаки мошеннического привлечения средств: нет лицензий, прозрачности в отношении организаторов и документального подтверждения, отсутствует надлежащий контроль, активно используется агрессивная реклама, обещают сверхдоходы и скрывают риски.
Полный перечень признаков мошенничества доступен по ссылке.
Напомним, ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала матрицу обложения виртуальных активов в Украине. Матрица демонстрирует варианты налогообложения различных операций с виртуальными активами — от майнинга до airdrop. Она базируется на международном опыте и адаптирована к украинской юрисдикции.
НКЦБФР работает над увеличением количества привлекательных инструментов на рынке, кроме облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), стоит задача помочь с организацией в ближайшие два года минимум пяти первичных или вторичных первичных размещений (IPO или SPO).
