Сколько украинских компаний находятся под санкциями СНБО: чем занимаются и сколько заработали (инфографика)

Фондовый рынок
50
Около 200 компаний находятся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и имеют ограничения по состоянию на середину сентября 2025 года.
Об этом пишет Опендатабот.
Однако более 1,9 млрд грн за прошлый год удалось заработать самой крупной из этих компаний. 123 компании попали в санкционный перечень в прошлом году. Более половины компаний под санкциями имеют ограничения до 2027 года.
197 компаний находятся в санкционном списке СНБО. Несмотря на санкции, часть из них продолжает показывать значительные финансовые результаты.
Компания «Укр Гейм Технолоджи», работающая под брендом Pin-Up, стала лидером среди санкционных компаний в 2024 году. Доход компании составил 1,97 млрд.
Значительно меньшие, но тоже заметные доходы задекларировали Высоковольтный союз-РЗВА (71,3 млн грн), Машзавод (56,7 млн ​​грн), Тисагаз (41,1 млн грн) и Автомат (19 млн грн).
Наибольшая концентрация санкционных компаний зафиксирована в Киеве — здесь зарегистрировано более половины фигурантов списка: 112 предприятий.
Значительно меньше таких предприятий в регионах:
в Одесской области — 17, во Львовской — 12, в Черновицкой и Донецкой областях — по 9.
123 компании попали в санкционный список в 2024 году. Это более 62% всех, кто сейчас находится в списке.
Для сравнения:
  • в 2021 году в список добавили 38 компаний,
  • в 2022 году — 20,
  • в 2023 — 11,
  • в 2025-м всего 5.
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньги
