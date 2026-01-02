Iute Group покупает украинский РВС Банк Сегодня 11:24 — Фондовый рынок

Iute Group покупает украинский РВС Банк

РВС Банк получит нового владельца. Победителем конкурса на покупку актива стала эстонская финтех-группа Iute Group AS.

Национальный банк Украины уже получил полный пакет документов от эстонского инвестора для согласования получения существенного участия.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Ранее, 4 ноября 2025 года Нацбанк принял решение об отнесении РВС Банка к категории неплатежеспособных. 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банке.

17 декабря 2025 года в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного РВС Банка Фондом гарантирования вкладов был создан и зарегистрирован ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк», которому была передана часть активов и обязательств перед вкладчиками — физическими лицами.

24 декабря 2025 года «Переходный Банк «Юте Банк» получил банковскую лицензию о праве на ведение банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Процесс передачи активов организован через создание «переходного» банка:

31 декабря 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) создал на базе РВС Банка новую структуру — «Юте Банк».

В настоящее время это учреждение временно принадлежит Фонду, пока НБУ проводит финальную проверку эстонского покупателя.

После официального одобрения регулятор Iute Group станет полноправным владельцем банка в Украине.

Для клиентов бывшего РВС Банка предусмотрены два сценария:

Остаться в банке: Клиенты, чьи депозитные договоры истекли до 4 ноября 2025 года, или у кого были текущие счета, могут продолжать обслуживание уже в новом «Юте Банке».

Забрать средства: Вкладчики имеют право получить свои деньги через Фонд гарантирования.

