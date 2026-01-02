НБУ назвал банки, где в 2026 году запланированы проверки
Национальный банк Украины в 2026 году планирует провести проверки по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг в шести банках.
Об этом пишет НБУ.
Речь идет об:
- АО «Кредобанк» — в I квартале;
- АО «ОТП Банк» — во ІІ квартале;
- АО «ОКСИ Банк» — во ІІ квартале;
- АО «Банк Кредит Днепр» — в ІІІ квартале;
- АО «Банк «Украинский Капитал» — в ІV квартале;
- АО «Укрсиббанк» — в ІV квартале.
Проверки указанных банков предусмотрены Планом проведения инспекционных проверок банков на 2026 год и будут включать, в частности, вопросы информационной безопасности и киберзащиты.
Изучение введенных банками мер безопасности информации и анализ эффективности процессов управления информационной безопасностью будут осуществляться специалистами Национального банка непосредственно в банках. Результаты проверок будут способствовать последовательному укреплению возможностей банковской системы в обеспечении устойчивого функционирования в условиях актуальных вызовов и угроз.
Планирование выездных проверок по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг осуществляется на основании риск-ориентированного подхода, определенного Положением об осуществлении контроля соблюдения банками требований законодательства по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и электронных доверительных услуг.
Проверки будут проходить с учетом имеющейся у Национального банка информации о фактах, событиях и обстоятельствах работы банков, принимая во внимание особенности их функционирования, характер и объемы предоставления банковских, финансовых услуг, осуществления других видов деятельности.
Проверки по вопросам соблюдения требований банковского законодательства в сфере электронных доверительных услуг будут осуществляться только в отношении банков — квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг, сведения о которых внесены в Доверительный список по представлению удостоверяющего центра.
