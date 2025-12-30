iPhone 18 может получить процессор A20 Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

iPhone 18 может получить процессор A20

По предварительной информации, Apple может изменить привычный график релизов и выпустить базовую версию iPhone 18 весной 2027 года, тогда как флагманские модели — Pro, Pro Max и первый складной iPhone — якобы останутся в традиционном осеннем окне 2026 года.

Главным обновлением iPhone 18 считается новый процессор A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу. По утечкам, он будет примерно на 15% быстрее A19 и в то же время потребляет до 30% меньше энергии, что обещает более высокую производительность, меньший нагрев и лучшую автономность.

Кроме того, Apple может увеличить объем оперативной памяти до 12 ГБ даже в базовой версии, что улучшит многозадачность и работу функций Apple Intelligence.

Среди других возможных новшеств упоминают обновленную кнопку управления камерой без сенсорных жестов, собственный 5G-модем Apple C2 и тестирование дисплея без Dynamic Island с камерой под экраном. Полного редизайна не ожидают, однако обновления выглядят достаточно заметными.

itechua По материалам:

