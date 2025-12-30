iPhone 18 может получить процессор A20
По предварительной информации, Apple может изменить привычный график релизов и выпустить базовую версию iPhone 18 весной 2027 года, тогда как флагманские модели — Pro, Pro Max и первый складной iPhone — якобы останутся в традиционном осеннем окне 2026 года.
Главным обновлением iPhone 18 считается новый процессор A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу. По утечкам, он будет примерно на 15% быстрее A19 и в то же время потребляет до 30% меньше энергии, что обещает более высокую производительность, меньший нагрев и лучшую автономность.
Кроме того, Apple может увеличить объем оперативной памяти до 12 ГБ даже в базовой версии, что улучшит многозадачность и работу функций Apple Intelligence.
Среди других возможных новшеств упоминают обновленную кнопку управления камерой без сенсорных жестов, собственный 5G-модем Apple C2 и тестирование дисплея без Dynamic Island с камерой под экраном. Полного редизайна не ожидают, однако обновления выглядят достаточно заметными.
Поделиться новостью
Также по теме
iPhone 18 может получить процессор A20
«Укрализныця» показала вагоны, которые помогут во время блэкаутов
Свет без перебоев и меньшие счета: чем выделяется энергонезависимый ЖК Gravity Park
АМКУ оштрафовал на 19,84 млн гривен производителя и поставщика масла для ВСУ
Фонд гарантирования продает активы пяти банков на 98,6 млн грн
Украинские облигации достигли максимумов после реструктуризации — причины