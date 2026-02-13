Во Львове построят новый торговый центр Сегодня 19:25 — Фондовый рынок

Во Львове построят новый торговый центр

Во Львове на месте заброшенного недостроя с готовностью на 76% построят новый торговый центр.

Об этом пишет Zaxid.net.

«Внешний вид фасадов ТЦ еще согласовываются с архитекторами. Соответствующие градостроительные условия и ограничения представили на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета», — говорится в публикации.

Речь идет о реконструкции недостроенного торгового центра в микрорайоне Сихов. С 2007 года недострой, готовый на 76%, находится в собственности ЧП «Викторис» (зарегистрированный в 1993 году во Львове, его владельцами являются львовские застройщики Орест Андрусяк и Любомир Борис).

В июле 2025 года депутаты Львовского городского совета отвели участок площадью 1,2 га в аренду этой компании на десять лет.

Что там будет

Известно, что первые три этажа торгового центра разместят магазины кафе и рестораны, а также кинотеатр и детский развлекательный центр.

Четвертый и пятый этажи будут отведены под образовательный хаб, медиатеку и коворкинги. Общая площадь ТРЦ составит более 41 тыс. м 2 , а арендная — около 22,5 тыс. м 2 .

Застройщик предоставил гарантийное письмо, предусматривающее передачу городу 4 тыс. м² нежилых помещений под создание коммунального образовательного хаба. Также он готов дополнительно построить для нужд города аналогичную площадь помещения.

Окончательных архитектурных решений еще не утвердили, ведь продолжаются консультации по поводу вида коммунальных помещений, сообщает сайт.

