0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Нацбанке рассказали, выдержит ли банковская система слишком долгие отключения

Фондовый рынок
83
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный
Банковская сеть Power Banking, созданная для работы в условиях энергетических кризисов, включает более 50% всех банковских отделений в Украине и способна обеспечивать обслуживание клиентов во время многодневных отключений электроэнергии.
Об этом в интервью NV Бизнес сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
По состоянию на начало февраля сеть включает более 2410 дежурных отделений в 370 населенных пунктах. Это больше установленного норматива, предусматривающего покрытие на уровне 35% от общего количества отделений.
Читайте также
«Я убедился в этом лично в последний день января, когда страна прошла испытание блэкаутом, а столица больше всего ощутила его последствия. В выходные я побывал в нескольких отделениях ПриватБанка сети Power Banking на Троещине — микрорайоне с самой сложной ситуацией в городе. Все, кроме одного отделения, временно приостановившего работу из-за прорыва трубы в здании, работали, как и было заявлено. Но и в такой ситуации есть логическое решение — клиентов перенаправили в другое ближайшее отделение Power Banking», — отметил Пышный.

Автономность и резервные системы

Глава НБУ подчеркнул, что сеть построена по принципу взаимного резервирования: в случае временного прекращения работы одного отделения его функции перенимают другие.
«Банки имеют резервные каналы связи, генераторы, резервное питание и отработанные протоколы непрерывности. Сеть Power Banking — это отдельный кластер системы, обеспечивающий достаточное количество отделений, способных работать автономно даже при длительных отключениях электроэнергии и других сложных условиях. То есть система не просто „стойкая на бумаге“ — она устойчива в реальной жизни», — отметил глава НБУ.

Что известно о сети Power Banking

В декабре 2022 года системно важные банки объединились для создания общей банковской сети под названием Power Banking.
Отделения сети работают и предоставляют клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута. Они обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.
В отделениях сети клиенты могут:
  • снять наличные в банкоматах или кассах;
  • совершить платежи и переводы;
  • обменять валюту;
  • получить консультации банковских профессионалов.
Кроме того, в сети работает национальный банкоматный роуминг.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram .
По материалам:
Фінансовий клуб
Банки УкраиныНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems