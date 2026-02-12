В Нацбанке рассказали, выдержит ли банковская система слишком долгие отключения Сегодня 17:01 — Фондовый рынок

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный

Банковская сеть Power Banking, созданная для работы в условиях энергетических кризисов, включает более 50% всех банковских отделений в Украине и способна обеспечивать обслуживание клиентов во время многодневных отключений электроэнергии.

Об этом в интервью NV Бизнес сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

По состоянию на начало февраля сеть включает более 2410 дежурных отделений в 370 населенных пунктах. Это больше установленного норматива, предусматривающего покрытие на уровне 35% от общего количества отделений.

«Я убедился в этом лично в последний день января, когда страна прошла испытание блэкаутом, а столица больше всего ощутила его последствия. В выходные я побывал в нескольких отделениях ПриватБанка сети Power Banking на Троещине — микрорайоне с самой сложной ситуацией в городе. Все, кроме одного отделения, временно приостановившего работу из-за прорыва трубы в здании, работали, как и было заявлено. Но и в такой ситуации есть логическое решение — клиентов перенаправили в другое ближайшее отделение Power Banking», — отметил Пышный.

Автономность и резервные системы

Глава НБУ подчеркнул, что сеть построена по принципу взаимного резервирования: в случае временного прекращения работы одного отделения его функции перенимают другие.

«Банки имеют резервные каналы связи, генераторы, резервное питание и отработанные протоколы непрерывности. Сеть Power Banking — это отдельный кластер системы, обеспечивающий достаточное количество отделений, способных работать автономно даже при длительных отключениях электроэнергии и других сложных условиях. То есть система не просто „стойкая на бумаге“ — она устойчива в реальной жизни», — отметил глава НБУ.

Что известно о сети Power Banking

В декабре 2022 года системно важные банки объединились для создания общей банковской сети под названием Power Banking.

Отделения сети работают и предоставляют клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута. Они обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.

В отделениях сети клиенты могут:

снять наличные в банкоматах или кассах;

совершить платежи и переводы;

обменять валюту;

получить консультации банковских профессионалов.

Кроме того, в сети работает национальный банкоматный роуминг.

