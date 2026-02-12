0 800 307 555
Почему арестованные активы не находят покупателей

По итогам 2025 года успешно завершились всего 21,7% торгов, объявленных Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) на Prozorro. Фактические поступления оказались в пять раз меньше ожидаемых.
Об этом говорится в исследовании Института законодательных идей (ИЗИ).
Согласно результатам последнего исследования, из 184 объявленных аукционов результативными стали всего 40.
Подавляющее большинство торгов (133 процедуры) не состоялось из-за полного отсутствия участников. Еще 11 аукционов были отменены.
Эксперты отмечают, что почти половина объявлений (46%) — это повторные попытки продать одни и те же объекты.
Почти половина всех объявленных торгов (46%) — это 84 повторные процедуры. Такая статистика свидетельствует о том, что значительная часть активов не находит покупателя с первой попытки и требует повторного выставления на рынок.
«Спрос и конкуренция существенно отличаются в зависимости от типа активов — чем универсальнее и понятнее актив для рынка, тем больше участников он привлекает. При этом капиталоемкие или специфические объекты часто не вызывают интереса», — считают эксперты.
Финансовые показатели показывают значительный разрыв между планами и результатом. АРМА рассчитывала получить от реализации 100 уникальных объектов более 1 миллиарда гривен.
Однако фактически на счета Агентства поступило всего 196 млн грн. Самыми сложными для продажи оказались земельные участки и железорудные брикеты — именно на эти лоты приходится «львиная доля» нереализованного имущества в 2025 году.
Напомним, с 30 января арестованные активы в Украине делятся на простые и сложные, что меняет механизм отбора управляющих и ускоряет передачу активов в пользу государства. Ранее АРМА применяла одинаковую процедуру для всего — от квартир до крупных предприятий. Это затягивало конкурсы и приводило к потере стоимости активов.
По материалам:
Діло
