НКЦБФР планирует «народное IPO»: украинцам могут предложить акции госкомпаний

Фондовый рынок
19
НКЦБФР готовит новые инвестиционные инструменты на 2026-2027 годы
НКЦБФР готовит новые инвестиционные инструменты на 2026-2027 годы
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) планирует расширить перечень финансовых инструментов для формирования полноценного биржевого рынка.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора по итогам встречи руководства Комиссии с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

Диалог с бизнесом о развитии рынка

По словам главы НКЦБФР Алексея Семенюка, для регулятора важно согласовывать приоритеты развития с потребностями бизнеса, формирующего спрос на новые финансовые инструменты.
«Сегодня рынок сосредоточен преимущественно на ОВГЗ, и наша задача расширить перечень инструментов для запуска полноценного рынка с биржевыми инструментами, ликвидностью и новыми эмитентами. Подготовили концепцию и передали ее бизнес-сообществу для фидбека», — отметил он.

Приоритеты на 2026−2027 годы

Среди ключевых направлений развития рынка капитала:
  • формирование ликвидности и стимулирование долгосрочных инвестиций;
  • запуск механизма «народного IPO» (продажа акций государственных компаний);
  • подготовка рынка муниципальных облигаций (запуск ожидается с 2027 г.);
  • упрощение доступа малого и среднего бизнеса к рынкам капитала;
  • гармонизация законодательства с нормами ЕС.
Комиссия координирует работу с Национальным банком, профильным комитетом Верховной Рады, Министерством финансов и Министерством экономики. Также идет сотрудничество с международными партнерами — МВФ, Всемирным банком, ЕС и ЕБРР.
Отдельно отмечается, что законопроект, касающийся виртуальных активов, готовится ко второму чтению. Ожидается, что в случае принятия полноценное функционирование рынка может начаться в 2027 году.

Накопительная пенсионная система и внутренние инвестиции

Член НКЦБФР Арсен Ильин сообщил о работе над внедрением накопительной пенсионной системы. Инициатива реализуется при поддержке проекта технической помощи ЕС по приближению регуляторной базы к европейским стандартам. Проект рассчитан на 36 месяцев.
НКЦБФР активно участвует в разработке законодательных изменений. Цель — создание прозрачной системы долгосрочных накоплений граждан и формирование внутреннего инвестиционного ресурса для экономики.

Новые инструменты и развитие инфраструктуры

Член Комиссии Максим Либанов представил концепцию развития секьюритизации как механизм привлечения частного капитала через долговые инструменты для поддержки восстановления экономики. Соответствующий законопроект планируется представить в ближайшее время.
Кроме того, среди приоритетов:
  • обновление законодательства о депозитарной системе;
  • создание инфраструктурной холдинговой компании, которая объединит ключевые элементы рыночной инфраструктуры;
  • развитие биржевых фондов (ETF) как нового инструмента для инвесторов.
InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
