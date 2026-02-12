НКЦБФР планирует «народное IPO»: украинцам могут предложить акции госкомпаний
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) планирует расширить перечень финансовых инструментов для формирования полноценного биржевого рынка.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора по итогам встречи руководства Комиссии с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.
Диалог с бизнесом о развитии рынка
По словам главы НКЦБФР Алексея Семенюка, для регулятора важно согласовывать приоритеты развития с потребностями бизнеса, формирующего спрос на новые финансовые инструменты.
«Сегодня рынок сосредоточен преимущественно на ОВГЗ, и наша задача расширить перечень инструментов для запуска полноценного рынка с биржевыми инструментами, ликвидностью и новыми эмитентами. Подготовили концепцию и передали ее бизнес-сообществу для фидбека», — отметил он.
Приоритеты на 2026−2027 годы
Среди ключевых направлений развития рынка капитала:
- формирование ликвидности и стимулирование долгосрочных инвестиций;
- запуск механизма «народного IPO» (продажа акций государственных компаний);
- подготовка рынка муниципальных облигаций (запуск ожидается с 2027 г.);
- упрощение доступа малого и среднего бизнеса к рынкам капитала;
- гармонизация законодательства с нормами ЕС.
Комиссия координирует работу с Национальным банком, профильным комитетом Верховной Рады, Министерством финансов и Министерством экономики. Также идет сотрудничество с международными партнерами — МВФ, Всемирным банком, ЕС и ЕБРР.
Отдельно отмечается, что законопроект, касающийся виртуальных активов, готовится ко второму чтению. Ожидается, что в случае принятия полноценное функционирование рынка может начаться в 2027 году.
Накопительная пенсионная система и внутренние инвестиции
Член НКЦБФР Арсен Ильин сообщил о работе над внедрением накопительной пенсионной системы. Инициатива реализуется при поддержке проекта технической помощи ЕС по приближению регуляторной базы к европейским стандартам. Проект рассчитан на 36 месяцев.
НКЦБФР активно участвует в разработке законодательных изменений. Цель — создание прозрачной системы долгосрочных накоплений граждан и формирование внутреннего инвестиционного ресурса для экономики.
Новые инструменты и развитие инфраструктуры
Член Комиссии Максим Либанов представил концепцию развития секьюритизации как механизм привлечения частного капитала через долговые инструменты для поддержки восстановления экономики. Соответствующий законопроект планируется представить в ближайшее время.
Кроме того, среди приоритетов:
- обновление законодательства о депозитарной системе;
- создание инфраструктурной холдинговой компании, которая объединит ключевые элементы рыночной инфраструктуры;
- развитие биржевых фондов (ETF) как нового инструмента для инвесторов.
