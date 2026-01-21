0 800 307 555
НКЦБФР предлагает новый механизм регистрации непубличных выпусков акций

Фондовый рынок
18
Бизнес сможет выпускать акции за несколько дней.
Бизнес сможет выпускать акции за несколько дней.
В Украине процедура регистрации непубличных выпусков акций остается сложной и затратной. Для малых и средних компаний, а также бизнеса на ранних этапах развития, она часто становится существенным препятствием для привлечения капитала. В результате предприятия либо отказываются от акционерного финансирования, либо прибегают к неформальным и непрозрачным механизмам привлечения средств.
В целях упрощения доступа бизнеса к капиталу Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предлагает ввести новый цифровой механизм регистрации непубличных выпусков акций.
Инициатива предусматривает передачу функции первичной регистрации таких выпусков Центральному депозитарию — ключевому элементу инфраструктуры фондового рынка.

Как будет работать новый механизм

Согласно предложению НКЦБФР:
  • непубличные выпуски акций будут регистрироваться в Центральном депозитарии без предварительного согласования с регулятором;
  • процедура будет базироваться на представлении стандартного пакета документов и полностью электронном взаимодействии;
  • НКЦБФР будет осуществлять надзор уже после регистрации, сосредотачиваясь на риск-ориентированном контроле.

Ожидаемые результаты

Введение нового подхода должно сократить сроки регистрации с нескольких месяцев до нескольких дней, уменьшить расходы по бизнесу и повысить доступность и прозрачность акционерного финансирования.
Ожидается, что это создаст предпосылки для развития рынка капитала и постепенного выхода компаний на публичный рынок.
Напомним, на украинском финансовом рынке готовится к запуску новый инструмент для граждан — лицевые инвестиционные счета (ЛИС).
Читайте также
Лицевой инвестиционный счет — это специальный счет для граждан, через который можно самостоятельно покупать украинские ценные бумаги с налоговым преимуществом при долгосрочном инвестировании.
ЛИС ориентированы на широкий круг украинцев: военных и ветеранов, предпринимателей, ІТ-специалистов, наемных работников, у которых уже доход выше среднего и которые задумывающихся, как уберечь сбережения от инфляции и девальвации. Как каждый украинец может стать совладельцем собственной экономики — рассказываем здесь.
📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
