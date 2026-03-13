Ощадбанк вернул свои инкассаторские автомобили, деньги и ценности пока остались в Венгрии Сегодня 11:29 — Фондовый рынок

Ощадбанк заявил, что продолжит отстаивать свои права

Задержанные в Венгрии инкассаторские автомобили Ощадбанка уже передали представителям банка и украинским дипломатам.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Автомобили, а также часть личных вещей семерых сотрудников инкассаторской бригады вернула Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV).

После возвращения инкассаторских автомобилей был обнаружен ряд повреждений оборудования.

Юридические представители банка на месте провели подробную фиксацию всех неисправностей. После возвращения транспортных средств в Украину планируется провести оценку причиненного ущерба.

Деньги и золото остаются задержанными

В то же время, денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота все еще остаются задержанными в Венгрии.

Ощадбанк заявил, что продолжит отстаивать свои права в рамках ранее объявленной стратегии: защита интересов своих сотрудников и возврат ценностей, принадлежащих государственному банку. Определенный перечень юридических шагов уже сделан.

Ощад настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые денежные средства и ценности.

Что известно об инциденте в Венгрии

Перевозка денег и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами. Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.

В ходе полномасштабной войны перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки происходят в среднем каждую неделю.

В составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. В этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента.

Денежные средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат Ощадбанку. Эти средства были вверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщении наличного рынка страны.

лидер парламентской фракции «Фидес» Мате Кочиш подал в парламент Венгрии законопроект о средствах и ценностях украинского Ощадбанка, изъятых 5 марта. Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, проводимого Национальной налоговой и таможенной службой Венгрии (NAV);

Национальный банк Украины предложил обновить порядок организации инкассации денежных средств и перевозки валютных ценностей банков. Регулятор предлагает распространить действующие требования к организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей на банки финансовой инклюзии и их коммерческих агентов.

