0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ощадбанк вернул свои инкассаторские автомобили, деньги и ценности пока остались в Венгрии

Фондовый рынок
2
Ощадбанк заявил, что продолжит отстаивать свои права
Ощадбанк заявил, что продолжит отстаивать свои права
Задержанные в Венгрии инкассаторские автомобили Ощадбанка уже передали представителям банка и украинским дипломатам.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Автомобили, а также часть личных вещей семерых сотрудников инкассаторской бригады вернула Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV).
После возвращения инкассаторских автомобилей был обнаружен ряд повреждений оборудования.
Юридические представители банка на месте провели подробную фиксацию всех неисправностей. После возвращения транспортных средств в Украину планируется провести оценку причиненного ущерба.

Деньги и золото остаются задержанными

В то же время, денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота все еще остаются задержанными в Венгрии.
Ощадбанк заявил, что продолжит отстаивать свои права в рамках ранее объявленной стратегии: защита интересов своих сотрудников и возврат ценностей, принадлежащих государственному банку. Определенный перечень юридических шагов уже сделан.
Ощад настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые денежные средства и ценности.

Что известно об инциденте в Венгрии

Перевозка денег и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами. Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.
В ходе полномасштабной войны перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки происходят в среднем каждую неделю.
В составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. В этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента.
Денежные средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат Ощадбанку. Эти средства были вверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщении наличного рынка страны.

Справка Finance.ua:

  • лидер парламентской фракции «Фидес» Мате Кочиш подал в парламент Венгрии законопроект о средствах и ценностях украинского Ощадбанка, изъятых 5 марта. Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, проводимого Национальной налоговой и таможенной службой Венгрии (NAV);
  • Национальный банк Украины предложил обновить порядок организации инкассации денежных средств и перевозки валютных ценностей банков. Регулятор предлагает распространить действующие требования к организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей на банки финансовой инклюзии и их коммерческих агентов.
По материалам:
Finance.ua
Ощадбанк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems