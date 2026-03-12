0 800 307 555
Прибыль BMW упала на 11,5% до самого низкого уровня со времен пандемии

Фондовый рынок
15
Операционная прибыль BMW в 2025 году упала на 11,5% до 10,2 миллиарда евро, что является самым низким уровнем со времен пандемии, тогда как тарифы и снижение продаж в Китае снизили маржу автомобильного бизнеса до 5,3%.
Как пишет euronews, прибыль группы до вычета процентов и налогов (EBIT) снизилась на 11,5% до 10,2 млрд евро по сравнению с 11,5 млрд евро в предыдущем году. Чистая прибыль снизилась примерно на 3% до 7,5 млрд евро, в то время как выручка снизилась на 6,3% до примерно 133,5 млрд евро.
Автомобильное подразделение попало под самое сильное давление, его рентабельность EBIT упала до 5,3%, что стало самым слабым результатом за последние годы и значительно ниже целевого показателя BMW в пределах от 8% до 10%.
Тарифы как импортные пошлины США, так и сбор ЕС на электромобили, произведенные в Китае, влияющие на бренд Mini группы, снизили маржу примерно на 1,5% за год.
Финансовый директор Вальтер Мертл заявил, что без бремени тарифов BMW зафиксировала бы увеличение прибыли в 2025 году. Несмотря на худший результат, компания поставила около 2,46 миллиона автомобилей по всему миру, что на 0,5% больше, чем в предыдущем году.
Сильнейший рост наблюдался в Европе, где продажи впервые со времен до пандемии превысили миллион единиц, а также в Соединенных Штатах, где поставки выросли примерно на 5%.
В Китае, крупнейшем отдельном рынке BMW, продажи упали более чем на 12% из-за жесткой конкуренции со стороны местных производителей, что затормозило результаты группы в стране. Электрификация продолжала стимулировать рост в этом модельном ряду.
В прошлом году BMW поставила по всему миру более 640 тысяч электрифицированных автомобилей, что составляет примерно 26% от общего объема продаж, тогда как полностью электрические модели составляли около 18%.
Ранее писали, что после успешного использования человекоподобных роботов на своем заводе в США, известный немецкий производитель автомобилей, BMW объявила о том, что впервые проведет испытания роботов с искусственным интеллектом на заводе в Германии.
Роботы Figure 02 внесли свой вклад в производство более 30 000 автомобилей BMW X3, обеспечивая точное позиционирование листового металла, который необходимо было сварить. Роботы выполняли эту физически трудную работу по 10 часов в день, пять дней в неделю. За время пилотного проекта, который длился 1250 часов, роботы переместили 90 000 компонентов и сделали 1,2 миллиона шагов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
